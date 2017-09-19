Создатель Ethereum допустил скорое вытеснение системы Visa технологиями блокчейн

Технология блокчейн уже в следующем году может стать проблемой для таких крупных финансовых структур, как платежная система Visa, считает создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Как пишет Business Insider, он высказал это мнение на сессии вопросов и ответов с Techcrunch. На данный момент вопросы безопасности являются главным препятствием для применения блокчейн в мейнстримных финансах, но как только на них будут найдены ответы, новая технология может лишить бизнеса и даже заменить собой такие институты, как Visa, в течение пары лет, добавил он.

Несмотря на шум вокруг блокчейн, большинство ныне применяемых технологий, еще не настолько продвинуты, чтобы широко использоваться, отметил создатель Ethereum. Он ожидает, что прототипы с низкой степенью защиты в плане безопасности могут войти в финансовый мейнстрим уже к следующему году, но на то, чтобы они приобрели определенную весомость, уйдет несколько лет.

И если шансы Ethereum в конкурентной борьбе с Visa вызывают у Бутерина оптимизм, то он менее уверен в перспективах конкуренции этой технологии с облачными сервисами, такими, как, например, инфраструктура Amazon Web Services (AWS).