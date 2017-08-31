ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: ICO под вопросом

Основатель Ethereum указал на минусы ICO

В 2017 г. инвесторы в ходе первичное размещение криптовалют вложили уже $1,5 млрд

Вчера создатель Ethereum Виталик Бутерин усомнился в ценности многих проводимых сейчас ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение криптовалют). Это особый вида сбора денег компанией с использованием криптовалют, который одновременно напоминает IPO (первичное размещение на бирже) и систему краудфандинга. В обмен на биткоины или Ethereum вкладчики получают от компании токены – другую криптовалюту, которую в будущем можно будет обменивать на ее продукты.

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