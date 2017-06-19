В России возник острый дефицит видеокарт

Рост курса криптовалют спровоцировал дефицит необходимого для их выпуска оборудования А. Гордеев / Ведомости

В России начался острый дефицит видеокарт для персональных компьютеров (ПК). В Москве они почти исчезли из продажи. Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники нескольких компьютерных магазинов. В последнее время покупатели зачастую берут сразу 200-300 и даже 600 таких комплектующих, утверждают они. По словам собеседников «Ведомостей», из-за ажиотажного спроса примерно за последние полтора месяца видеокарты подорожали в среднем вдвое: например, устройство, стоившее весной 16 000-18 000 руб., сейчас стоит больше 30 000. В одной из торговых точек корреспонденту «Ведомостей» пообещали, что привезут видеокарту под заказ через неделю, в другой – через 10 дней.

За последние полтора-два месяца отгрузки видеокарт выросли в три раза, говорит сотрудник IT-дистрибутора Treolan. Спрос на рынке превышает предложение, утверждает он.

По данным департамента информационных технологий Москвы, еще в I квартале 2017 г. в среднем видеокарты в московских магазинах стоили 9300 руб., причем по сравнению с IV кварталом 2016 г. они подешевели на 6%. По данным «Яндекс.Маркета», в январе 2017 г. видеокарта в России в среднем стоила 13 997 руб., а в мае – 17 040 руб.

Ажиотажный спрос собеседники «Ведомостей» связывают с увеличением пользователей ПК, эмитирующих (майнящих) на своих компьютерах криптовалюты. Майнинг – это совокупность математических вычислений, с которыми в силу своей архитектуры лучше всего справляются процессоры видеокарт: для других процессоров это нештатные вычисления, объясняет сотрудник одного из российских банков.

Сотрудник магазина, торгующего видеокартами, и сотрудник банка объясняют резкое увеличение числа майнеров резкими скачками курсов криптовалют в последние месяцы. С конца марта 2017 г. курс биткоина к доллару вырос на 200% (c примерно $1000 до $3000 12 июня), Etherium с начала марта по 13 июня подорожал в 24 раза. На это наложился массовый интерес к криптовалютам – майнить стало так просто, что хотя бы попробовать это сделать решаются все больше и больше людей, говорит сотрудник банка. По его расчетам, сейчас в России насчитываются уже десятки тысяч майнеров – с начала 2017 г. их база выросла в 5-7 раз.

По словам сотрудника банка, теоретически за 30-45 дней домашний компьютер может сгенерировать 1 биткоин ($2484 по итогам пятницы). Но на практике майнить биткоины становится все дороже и сложнее, поэтому майнеры сейчас пытаются эмитировать более «легкие» и дешевые криптовалюты, такие как, например, Etherium (более $350) и Lightcoin (чуть более $52) объясняет он. Криптовалюта устроена таким образом, что добыча каждой следующей ее единицы требует все больше вычислительной мощности, и доходы от этого сейчас уже с трудом покрывают расходы обычных пользователей ПК на оборудование и электроэнергию, поясняет собеседник «Ведомостей». Поэтому майнеры объединяются в пулы, в составе которых арендуют видеокарты, физически размещенные там, где есть дешевое электричество, утверждает он.

Чтобы зарабатывать на майнинге, владелец ПК должен присоединиться к пулу других майнеров, отмечает интернет-омбудсмен и совладелец бизнеса по производству серверов для майнинга Дмитрий Мариничев. Компьютер, позволяющий эффективно заниматься майнингом, обойдется пользователю в 120 000–140 000 руб. – эти инвестиции могут окупиться примерно за 12-14 месяцев, считает он. Окупаемость зависит от стоимости электроэнергии, сложности сети и курса криптовалюты, объясняет Мариничев. По его расчетам, сейчас доля России в майнинговых мощностях не менее 5-7%.