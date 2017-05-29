Рынки
Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Биткоин попал в турбулентность

Первым звоночком для перегретого рынка криптовалют стало падение курса биткоина на $400

Но спрос по-прежнему высокий, и ажиотаж на этом рынке продолжится

Хотя в прошлый четверг за считанные часы с рекордных $2792 биткоин подешевел на $400, это не помешало ему завершить неделю 15%-ным ростом, а с начала апреля эта криптовалюта подорожала вдвое. В воскресенье биткоин торговался в диапазоне $2106–2320.

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