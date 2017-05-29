Первым звоночком для перегретого рынка криптовалют стало падение курса биткоина на $400

Биткоин попал в турбулентность Евгений Раузмный / Ведомости

Хотя в прошлый четверг за считанные часы с рекордных $2792 биткоин подешевел на $400, это не помешало ему завершить неделю 15%-ным ростом, а с начала апреля эта криптовалюта подорожала вдвое. В воскресенье биткоин торговался в диапазоне $2106–2320.