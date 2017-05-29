Статья опубликована в № 4330 от 29.05.2017 под заголовком: Биткоин попал в турбулентность
Первым звоночком для перегретого рынка криптовалют стало падение курса биткоина на $400
Но спрос по-прежнему высокий, и ажиотаж на этом рынке продолжится
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
Биткоин попал в турбулентность
Евгений Раузмный / Ведомости
Хотя в прошлый четверг за считанные часы с рекордных $2792 биткоин подешевел на $400, это не помешало ему завершить неделю 15%-ным ростом, а с начала апреля эта криптовалюта подорожала вдвое. В воскресенье биткоин торговался в диапазоне $2106–2320.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров