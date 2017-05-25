Статья опубликована в № 4328 от 25.05.2017 под заголовком: Биткоины на обед
Глобальные компании начинают приучать сотрудников к расчетам в биткоинах
А сами готовятся к революции на основе технологии блокчейн
- Татьяна Бочкарева
- / Ведомости
В среду биткоин снова обновил исторический рекорд – $2364,3, с начала года подорожав в 2,4 раза
Mark-Lennihan / AP
Fidelity Investments ($2,2 трлн под управлением) дала возможность сотрудникам платить в корпоративном кафетерии и делать пожертвования в биткоинах, заключив для этого соглашение с биржей Coinbase. «Я работаю в самом традиционном финансовом бизнесе, – говорит гендиректор Fidelity Абигайл Джонсон. – Но мы в Fidelity понимаем, что технологии многое изменят в этом секторе. А что если технологии станут тем же для перевода денег, чем интернет стал для передачи информации?» (цитата по FT).
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