Глобальные компании начинают приучать сотрудников к расчетам в биткоинах

В среду биткоин снова обновил исторический рекорд – $2364,3, с начала года подорожав в 2,4 раза Mark-Lennihan / AP

Fidelity Investments ($2,2 трлн под управлением) дала возможность сотрудникам платить в корпоративном кафетерии и делать пожертвования в биткоинах, заключив для этого соглашение с биржей Coinbase. «Я работаю в самом традиционном финансовом бизнесе, – говорит гендиректор Fidelity Абигайл Джонсон. – Но мы в Fidelity понимаем, что технологии многое изменят в этом секторе. А что если технологии станут тем же для перевода денег, чем интернет стал для передачи информации?» (цитата по FT).