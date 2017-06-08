Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Шоколадно-платиновый биткоин

Рынок криптовалют взял новый рубеж – их совокупная стоимость превысила $100 млрд

Но пузыря на этом рынке его участники не боятся