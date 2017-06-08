Рынки
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Шоколадно-платиновый биткоин

Рынок криптовалют взял новый рубеж – их совокупная стоимость превысила $100 млрд

Но пузыря на этом рынке его участники не боятся

В среду совокупная капитализация 100 крупнейших криптовалют достигала $101,66 млрд, показывают данные CoinMarketCap. С середины мая размер этого рынка вырос вдвое. Для сравнения: около $100 млрд составляет капитализация японского мобильного оператора NTT Docomo, нефтесервисной Schlumberger, канадского банка Royal Bank of Canada и японской телекоммуникационной Nippon Telegraph.

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