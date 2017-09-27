«Мегафон» 28 сентября проведет book building облигаций на 15 млрд рублей

«Мегафон» 28 сентября с 11.00 мск до 16.30 проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии БО-001P-03 объемом 15 млрд руб. Как сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах, ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 7,85-8,00% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,00-8,16% годовых.

Техническое размещение 5-летнего выпуска запланировано на 9 октября. Его организуют BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и «Юникредит банк».

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1000 руб. Оферта не предусмотрена.

Последний раз «Мегафон» выходил на российский долговой рынок в июне 2016 г. Тогда компания разместила в рамках программы 10-летние облигации серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд руб. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 9,9% годовых. Московская биржа (MOEX: MOEX) в апреле 2016 г. зарегистрировала программу облигаций «Мегафона» на 80 млрд руб.

На данный момент в обращении находятся пять выпусков облигаций «Мегафона» общим объемом 55 млрд руб.