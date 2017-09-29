МТС приостанавливает работу в Туркмении

МТС приостанавливает оказание услуг связи в Туркмении с 29 сентября, говорится в сообщении компании.

«МТС… объявляет, что он вынужден приостановить услуги связи в Туркмении с 00.00 29 сентября 2017 г. благодаря односторонним действиям со стороны государственной телекоммуникационной компании "Туркментелеком", которые привели к отключению международных и междугородных зональных услуг связи и доступа в интернет», — сообщается в релизе.

В настоящее время МТС ведет переговоры с регулирующими органами Туркмении о получении разрешения на использование частот и других ресурсов, необходимых для предоставления услуг связи.

Лицензия МТС на услуги связи в Туркмении действует до 26 июля 2018 г. В конце II квартала 2017 г. МТС предоставила услуги для 1,7 млн абонентов в Туркмении, сказано в сообщении. По итогам 2016 г. выручка МТС в Туркменистане составляла 260,2 млн манат, показатель OIBDA составлял 93,7 млн манат. Доля этих показателей в общих показателях группы МТС за 2016 г. составляет 1,15% и 1,06% соответственно.