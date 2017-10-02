Генеральный продюсер RTVI рассказал о замораживании проектов

Генеральный продюсер международного русскоязычного телеканала RTVI Алексей Пивоваров объявил в официальном Facebook канала об оптимизации вещания при неизменной, «несмотря на финансовые сложности, возникшие у нашего акционера», редакционной политике.

По его словам, временно замораживаются дорогостоящие проекты с одновременным увеличением доли прямого эфира, в том числе из московской студии. «Никакая оптимизация не затронет наш digital», - пообещал он.

В недавнем интервью «Медузе» Пивоваров сказал, что канал уволил часть сотрудников из-за сокращения финансирования. По его словам, акционер - бывший гендиректор телеканала «Звезда» Руслан Соколов - поставил его перед фактом. «Медуза» со ссылкой на источники пишет, что за Соколовым может стоять руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.