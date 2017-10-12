Рогозин рассказал об обстоятельствах прерванного пуска «Прогресса МС-07»

Автоматика отключила пуск грузового космического корабля «Прогресс МС-07», сказал сегодня вице-премьер России Дмитрий Рогозин. «Автоматика отключила пуск— единственное, что я получил от Роскосмоса. Сейчас госкомиссия выясняет, в чем вопрос», - сказал чиновник.

Сегодняшний запуск грузовика «Прогресс МС-07» с космодрома «Байконур» был отложен по техническим причинам, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме. «Предварительно, возникли технические неполадки на ракете-носителе "Союз 2.1А"», - сказал источник. По имеющимся данным, неполадки возникли с электрикой или системой управления, в том числе неполадки с датчиком, передающим телеметрию на пульт управления. Однако окончательные выводы может сделать только специальная комиссия.

Запуск транспортного космического корабля «Прогресс МС-07» перенесли на двое суток. «Резервная дата для запуска корабля 14 октября. Запуск намечен на 11:46 мск», - сказал диктор в Центре управления полетами.

Первоначально стыковку «Прогресса МС-07» с Международной космической станцией (МКС) предполагалось провести за три часа по «быстрой» двухвитковой схеме, но после переноса старта на 14 октября будет использована обычная двухдневная схема. «Прогресс МС-07» должен доставить на МКС 2450 кг груза и оборудования, в том числе посылки экипажу, продовольствие, 705 кг топлива, 50 кг кислорода и воздуха, 420 кг воды.