Основатель Gett перечислил последствия слежки за пользователями «Яндекс.Такси»

Основатель сервиса такси Gett Дэйв Вайсер сравнил по масштабу с Уотергейтом потенциальный скандал, если будет доказано, что «Яндекс.Такси» использует для слежения за пользователями скрытые функции своего приложения. В своем посте в Facebook он перечислил причины, по которым это может обрушить акции «Яндекса».

Вайсер указал, что недобросовестная конкуренция наказуема и в России, и в США, где «Яндекс» торгуется на NASDAQ. Компании может грозить наказание и за нарушение антимонопольного законодательства, и за нарушение конфиденциальности личных данных пользователей, считает он.

«По иронии судьбы, "Яндекс" только что выиграли в судебном процессе, обвинив Google в злоупотреблении доминирующим положением. В действительности же есть вероятность, что Yandex может и сам использовать недобросовестные практики», - отметил он.

«Мы решили разобраться и начали собственное расследование и тестирование. И я до сих пор не могу поверить, что такая компания как "Яндекс" могла поступить подобным образом. Но первые тесты указывают на возможные нарушения и мы обратились в ФАС с просьбой изучить этот вопрос», - пишет основатель Gett.

В письме в ФАС Gett пишет, что странную закономерность заметили пользователи такси. В начале октября блогенр Тимофей Васильев написал в Facebook, что, после того как он установил приложение Gett, «Яндекс.Такси» подешевело.