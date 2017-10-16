Путин встретится с основателем Alibaba Джеком Ма на сессии «Валдайского клуба»
Российский президент Владимир Путин и основатель Alibaba Джек Ма будут участвовать в пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
«Путин и Джек Ма увидятся на сессии», - сказал он.
Ранее китайский бизнесмен уже встречался с российским лидером на полях Петербургского экономического форума в июне 2016 г.
Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» открылось в Сочи. Его тема - «Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?». Ранее Песков заявлял, что Путин готовит важное и интересное выступление на Валдайском форуме.