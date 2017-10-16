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НТВ продал международные права на формат «Секрет на миллион» международной компании

НТВ и Banijay Rights заключили соглашение, согласно которому формат шоу «Секрет на миллион» будет распространяться дистрибутором по всему миру на эксклюзивной основе, сообщил телеканал.

«Сотрудничество с Banijay Rights для нас важный и большой шаг. Мы верим в международных успех формата «Секрета на миллион», потому что проект универсален и легко адаптируется для любой страны, ведь везде есть свои звезды и их фанаты, которые хотят узнать больше о своих кумирах из первых уст. Форма игры с элементами расследования добавляет динамики и драматизма», - приводятся в сообщении слова генпродюсера НТВ Тимура Вайнштейна.

По итогам весеннего MIPTV НТВ заключил сделку с двумя дистрибуторами по трем сериалам. Экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам» взяли Dori Media Group. А сериалы «Трасса смерти» и «Спящие» начала дистрибутировать Armoza Formats.