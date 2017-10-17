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«Агора» будет представлять интересы Дурова в российских судах

Юристы правозащитной организации «Агора» будут представлять интересы основателя Telegram Павла Дурова в российских судах. Об этом предприниматель написал на странице «В контакте».

«Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации «Агора», - написал он, выразив уверенность в том, что юристы «Агоры» будут успешно защищать право граждан России на тайну личной переписки.

Он напомнил, что команда «Агоры» состоит из 30 юристов, которые на протяжении многих лет защищают права человека в России. «Они имеют опыт в делах против ФСБ», - считает Дуров.

Как отметил Дуров, накануне публикации он получил около 200 предложений от адвокатов, готовых защищать Telegram.

По его словам, требования ФСБ технически невозможно выполнить, помимо этого они противоречат 23-й статье Конституции России, в которой говорится, что каждый гражданин России имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров и различных типов сообщений.

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