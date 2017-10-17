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РБК: «Радио Свобода» и CNN попали в список нежелательных СМИ

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние российские дела составила перечень нежелательных СМИ. В него вошли CNN, «Голос Америки» и «Радио Свобода». Об этом сообщил РБК источник в Совфеде, а также подтвердил член комиссии.

Всего в список попали пять СМИ, пишет агентство. В него попали медиа, которые «получают деньги из-за рубежа» и «вмешиваются в российскую внутреннюю политику», уточнил РБК член комиссии по защите госсуверенитета Олег Морозов. Председатель комиссии Андрей Климов сказал, что для того, чтобы пересчитать СМИ с иностранным финансированием, которые могут быть внесены в перечень, «хватит пальцев одной руки».

Агентство направило запросы CNN, «Голосу Америки» и «Радио Свобода», но пока не получило комментариев.

29 сентября руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что CNN получила административное предупреждение из-за неправильного указания в эфире выходных данных. 10 октября телеканал устранил нарушения. Жаров отметил, что «канал будет работать в России и дальше, но Роскомнадзор продолжит мониторинг соответствия деятельности американской компании российскому законодательству».