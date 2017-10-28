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Совладелец сети кинотеатров «Люксор» задержан за неуплату налогов

В отношении совладельца сети кинотеатров «Люксор» Евгения Ленского возбудили уголовное дело о неуплате налогов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. В ГСУ СКР по Москве агентству подтвердили информацию.

«Задержан генеральный директор ЗАО "Синемаменеджмент", совладелец сети кинотеатров "Люксор". Он подозревается в неуплате 24 млн руб. налогов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Ленский не уплачивал налоги с зарплат сотрудников в 2013-2015 гг. Дело возбуждено по ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), она предусматривает до 6 лет лишения свободы.