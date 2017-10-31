«Связной» сообщил о росте продаж российских смартфонов на 41%
За январь – сентябрь 2017 г. продажи смартфонов российского производства выросли в годовом измерении на 41% до 1,7 млн устройств, сообщила пресс-служба ритейлера «Связной». Подсчеты сделали аналитики компании. Учитывались продажи брендов Digma, Vertex, Highscreen, Ginzzu, Irbis, Texet, Stark и некоторых других.
Доля отечественных брендов в общем объеме продаж смартфонов в стране за отчетный период выросла с 6,5 до 8,5% год к году. В денежном выражении выручка ритейлеров от продаж российских смартфонов увеличилась на 6%, следует из пресс-релиза.
Самыми популярными «Связной» назвал бренды Digma, DEXP, Vertex, Highscreen и Oysters.
Рост продаж аналитики связывают с ценой российских смартфонов. По данным «Связного», большинство таких гаджетов приходится на ценовые сегменты до 5000 руб. и до 7500 руб. Средняя цена проданного российского смартфона за год снизилась с 5400 руб. примерно до 4000 руб. Снижение цен аналитики объясняют развитием технологий и удешевлением комплектующих.