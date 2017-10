Технологии

Индийская «дочка» АФК «Система» SSTL слилась с сотовым оператором Rcom

Ранее «Система» сообщала, что в III квартале выплатила $97 млн по обязательствам перед правительством России за акции SSTL, напоминает «Интерфакс» Keith Bedford/Bloomberg

АФК «Система» закрыла сделку по слиянию своего индийского сотового оператора Sistema Shyam Teleservices Ltd. (SSTL) c оператором Reliance Communications Ltd (Rcom). Это следует из сообщений Rcom и «Системы». По условиям сделки SSTL получит 10% акций Rcom, а Rcom — лицензии SSTL и ее частоты в диапазоне 800-850 МГц. Если департамент телекоммуникаций Индии (DoT) и судебные органы страны подтвердят, что частоты SSTL можно использовать для развертывания сетей четвертого поколения, SSTL может получить дополнительные выплаты от Rcom, говорится в сообщении «Системы».

При этом миноритарии SSTL смогут конвертировать акции SSTL в акции RCom пропорционально своей доле в капитале SSTL по оферте, которая будет объявлена до конца января 2018 г., сообщает корпорация.

Обязывающее соглашение о сделке АФК и RCom подписали в ноябре 2015 г. По нему SSTL передает в RCom все свои телекоммуникационные активы, включая сеть и лицензии на частоты, а взамен получает 10% увеличенного капитала RCom. Сделку планировалось закрыть во II квартале 2016 г., но сроки сдвинулись из-за необходимости получить согласование.

С середины 2016 г. у «Системы» было 56,68% акций SSTL. Но ее пакет должен вырасти до 73,82% после выкупа у Росимущества доли российского государства (17,14%). В прошлом году Росимущество воспользовалось опционом на продажу АФК этой доли за $777 млн, но «Система» договорилась о рассрочке: 30% было выплачено в 2016 г., 25% она должна перечислить Росимуществу в 2017 г. и по 15% – в следующие три года.

Ранее «Система» сообщала, что в III квартале выплатила $97 млн по обязательствам перед правительством России за акции SSTL, напоминает «Интерфакс». В середине декабря компания выплатит второй транш за 2017 г. на ту же сумму. Эффективная доля «Системы» в капитале объединенной RCom составит 5,67%, посчитало агентство ранее.

Размер текущего пакета акций в SSTL «Система» не раскрывает. Ее представитель также не говорит, какую долю АФК может получить в объединенной компании.