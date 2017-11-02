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Аркадий Волож намерен снизить принадлежащую ему долю в «Яндексе»

Голландская Yandex N.V., головная компания группы «Яндекс», вчера сообщила, что сооснователь и генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож утвердил план продажи части принадлежащих ему акций компании. Это решение принято как «часть его долгосрочной стратегии по диверсификации активов и поддержанию их ликвидности, а также облегчения будущих инвестиций», говорится в сообщении на сайте компании.

Аркадию Воложу принадлежит примерно 34,5 млн акций класса В, на которые приходится около 11% капитала «Яндекса» и 48% голосов. Всего планируется продать до 2,25 млн акций, предварительно конвертировав их в акции класса А (на них приходится такая же доля в капитале, но в десять раз меньше голосов). Если весь объем акций будет распродан, у Воложа останется примерно 10% капитала и 46% голосов. Продажа акций планируется в течение длительного периода, чтобы снизить воздействие на рынок. «Принятие плана заранее позволит рынку также избежать опасений относительно того, имел ли г-н Волож существенную, непубличную информацию, когда он принял решение продать свои акции», сообщает компания.

Неделей раньше было объявлено о финансовых результатах «Яндекса» за три квартала 2017 года. Выручка группы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 21% до 23,4 млрд руб., однако чистая прибыль снизилась на 37% до 2,4 млрд руб., а EBITDA снизилась на 17% до 5,7 млрд руб. Тем не менее, котировки Yandex N.V. на NASDAQ с тех пор выросли на 3,7%.

Всего у «Яндекса» выпущено 325,8 млн акций. Капитализация на 1 ноября составила $11,1 млрд. Таким образом, при сохранении нынешних котировок Аркадий Волож сможет выручить за свои акции порядка $75 млн.

Двумя днями ранее стало известно, что компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited разместила на Лондонской бирже 4,7 млн принадлежащих ему акций Mail.ru, или около 2,1% ее капитала, в форме GDR. Сумма размещения составила $149,5 млн – что примерно на $7,5 меньше планировавшегося.