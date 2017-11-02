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Цукерберг предупредил о будущем снижении прибыльности Facebook из-за затрат на безопасность

Финансовые результаты Facebook за III квартал превзошли прогнозы аналитиков, сообщает Business Insider. Однако гендиректор компании Марк Цукерберг предупредил, что теперь вложения в безопасность - борьбу с дезинформацией и интернет-травлей - возросли настолько, что это скажется на прибыльности.

Квартальная выручка Facebook впервые превзошла $10 млрд и составила $10,33 млрд при прогнозе в $9,84 млрд, это на 47% больше, чем в III квартале 2016 г. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 79% в годовом измерении и составила $4,71 млрд, или $1,59 на акцию.

Улучшение показателей произошло за счет продаж рекламы. Теперь рекламу в соцсети размещают более 6 млн компаний а средняя стоимость ее размещения выросла на 35% в годовом измерении. Выручка от рекламы показала годовой рост на 49% и составила $10,1 млрд. 88% выручки приходится на доходы от мобильной реклмы.

Количество активных пользователей в месяц выросло с 2,01 млрд во II квартале до 2,07 млрд, число активных пользователей в день выросло с 1,32 млрд во II квартале до 1,37 млрд. Компания также изменила методику выявления и подсчета дублирующих аккаунтов. Из 2,07 млрд ежемесячных активных пользователей 10% приходится на дублирующие аккаунты - вторые и прочие аккаунты одного и того же человека. Ранее в компании считали, что они составляют 6% от общего числа аккаунтов. Оценка доли фейковых аккаунтов также была уточнена с прежних 1% до 2-3%.

Цукерберг предупредил, что рост финансовых показателей компании начнет замедляться из-за инвестиций в безопасность, но добавил, что защита сообщества пользователей соцсети ему важнее, чем наращивание прибыли. 31 октября главный юрисконсульт Facebook Колин Стретч заявил в Конгрессе, что компания до конца 2018 г. наймет дополнительно 10 000 сотрудников в подразделения, которые занимаются безопасностью и борьбой с дезинформацией в сети, всего над этим будут работать 20 000 человек. В свою очередь, финдиректор компании Дейв Венер сообщил о росте операционных расходов в 2018 г. на 45-60%. Он также предупредил, что выручка от рекламы, которую показывают пользователям в новостных лентах, перестанет расти, так как количество размещаемых там рекламных сообщений достигло возможного предела.