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Компания Дмитрия Гришина продала долю в Mail.ru за $150 млн

Компания сооснователя и председателя совета директоров Mail.Ru Group Дмитрия Гришина Denholma Limited продала на Лондонской бирже 4 717 879 GDR интернет-компании, что соответствует 2,1% капитала Mail.ru.

Mail.ru сообщила, что цена размещения составила $31,8 за расписку, а стоимость всего пакета - чуть более $150 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже цена одной GDR составила $31,6, снизившись на 2,32%.

После продажи GDR у Denholma останется 1,1% Mail.ru. В отношении этого пакета, как сообщалось ранее, будет действовать трехмесячный lock-up период.

Крупнейший акционер Mail.ru - «Мегафон» - владеет 15,2% капитала и 63,8% голосов, южноафриканской медиакомпании Naspers (через дочернюю компанию MIH) принадлежит 27,55% капитала и 12,2% голосов. Третий по величине акционер Mail.ru - китайская интернет-компания Tencent, владеющая 7,37% капитала и 3,27% голосов.