Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил первый полет в Китае

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«Справедливая Россия» поддержит Путина как кандидата на выборах президента

Парламентская партия «Справедливая Россия» на предвыборном съезде 25 декабря не станет выдвигать своего кандидата в президенты, а подержит кандидатуру действующего президента - Владимира Путина на пост президента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в партии.

"Партия "Справедливая Россия" на своем съезде 25 декабря поддержит Владимира Путина как кандидата в президенты", - сказал собеседник агентства.

По его словам, съезд поручит пяти партийцам войти в инициативную группу, которая 26 декабря будет официально выдвигать Путина кандидатом в президенты. Как парламентская партия: «Справедливая Россия» имеет право выдвинуть своего кандидата в президенты без сбора подписей. По словам собеседника агентства, поддержка Путина эсерами стала возможной благодаря тому, что он идет на выборы как самовыдвиженец, а не кандидат от партии.

О поддержке кандидатуры Путина уже заявил Общероссийский народный фронт и «Единая Россия». Всего выдвижение Путина на новый срок поддержат представители шести партий, сообщил «Дождь» в четверг. Помимо «Единой России» и «Справедливой России», это «Родина», «Гражданская платформа», «Патриоты России» и «Партия пенсионеров».