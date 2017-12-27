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Первый ангольский спутник после пуска с Байконура перестал выходить на связь

Связь с первым ангольским спутником после пуска с Байконура была потеряна. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на космодроме.

После отделения от разгонного блока «Фрегат» спутник вышел на связь, уточнил источник. По его данным, позднее связь пропала - спутник перестал передавать телеметрическую информацию. Роскосмос пока никак не прокомментировал информацию. Все системы до потери связи работали штатно, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Связь могла прерваться из-за отказа передатчика, цифровой вычислительной машины или неисправности аккумуляторных батарей, пояснил источник «Интерфакса».

Ракета-носитель «Зенит-2SБ» со спутником «Ангосат» была запущена с космодрома Байконур поздно вечером во вторник, 26 декабря. Роскосмос сообщал, что разгонный блок «Фрегат-СБ» успешно вывел космический аппарат на целевую орбиту.

«Ангосат» - первый спутник связи Анголы. Его построила корпорация РКК «Энергия» по заказу этой страны для ретрансляции радиосигнала на геостационарной орбите для министерства телекоммуникаций и информационных технологий Анголы. К тому же это первый запуск спутника на орбиту российского частного оператора. Его подготовила компания S7 Space.