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Рогозин назвал причиной аварии «Союза» перепутанные космодромы

Вице-премьер Дмитрий Рогозин сегодня подтвердил, что потерпевший аварию 28 ноября разгонный блок ракеты-носителя «Союз-2.1б» действительно был настроен на старт с космодрома Байконур, а не Восточный. «Настройки [ракеты] действительно были под Байконур: не посчитали азимут», - заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Рогозин подчеркнул, что и космодром, и сама ракета «сработали идеально», а разгонный блок и полезная нагрузка были исправны. «Но всё вместе оказалось, что один портной шьет карман, другой - лацкан, а костюмчик не получился», - отметил вице-премьер.

Рогозин рассказал, что авария стала следствием системных ошибок и отсутствия системного подхода. В частности, не был назначен даже головной ответственный за сведение программного обеспечения разгонного блока и ракеты-носителя. Рогозин заявил, что не принимает в качестве оправданий ссылки на «софт, который делали 20 лет назад». «А чего тогда делали последние 20 лет коллеги, которые за это дело отвечают?» - отметил он.

28 ноября неудачей завершился второй запуск с нового российского космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» отработала штатно, однако разгонный блок «Фрегат» не вышел на орбиту и, согласно расчетам, упал в Атлантический океан. В итоге были потеряны дорогостоящий (застрахован на 2,6 млрд руб.) спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки. Информированные источники по горячим следам заявили, что «Фрегат» после отделения сориентировался против направления полета и выдал импульс не на разгон, а на торможение, что теоретически соответствовало версии «перепутанных» космодромов («Восточный» отстоит на 65 градусов долготы от Байконура на восток - по направлению запуска).

Для расследования причин аварии была создана аварийная комиссия Роскосмоса. Параллельно по поручению Рогозина была создана спецкомиссия, для проверки всей системы контроля качества при изготовлении ракетно-космической техники.

Комиссия Роскосмоса назвала причиной аварии «непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя» из-за скрытой проблемы в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями. «Пуск прошел бы штатно, например, летом либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей ракеты-носителя лежали в стороне от выбранных», - говорилось в заключении.