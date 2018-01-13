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WP узнала о возможной причастности России к атаке вируса NotPetya на Украине

ЦРУ считает Россию причастной к распространению вируса NotPetya летом 2017 г., пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники. За кибератакой «вероятнее всего» стояло российское ГРУ, считают в разведслужбе. Вирус, в частности, атаковал системы украинских компаний.

По данным издания, хакеры воспользовались тактикой watering hole. Ее суть заключается в том, что вирус заражает сайт, который чаще всего посещают сотрудники компании, являющейся целью хакеров. В ЦРУ полагают, что ГРУ использовало вирус-вымогатель для маскировки, чтобы было похоже, что за атакой стоят обычные хакеры, пишет WP.

Официального подтверждения информации нет, в ЦРУ отказались от комментариев.

Атака вируса NotPetya началась 27 июня 2017 г. Были атакованы сети украинских министерств, банков, мобильных операторов, крупных предприятий. На атаку также жаловались российские компании, в частности, «Роснефть» и «Башнефть». Атаке также подверглись системы Дании, Индии и США.

Некоторое время NotPetya классифицировали как вирус-вымогатель. Однако после выяснилось, что NotPetya был замаскирован под вымогатель.