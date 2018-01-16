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Биткойн упал ниже $12 000 впервые с начала декабря

Стоимость самой популярной в мире криптовалюты, биткойна, опускалась ниже $12 000 на торгах во вторник, 16 января. Это произошло впервые с начала декабря. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.

Цена биткойна опускалась до $11 229. Однако затем криптовалюта начала дорожать. По состоянию на 14:44 мск один биткойн стоит $12 184.

Впервые психологическую отметку в $10 000 биткойн преодолел в конце ноября. Затем его стоимость также продолжил расти. По данным Coindesk, максимальной стоимости он достиг 16 декабря - тогда цена биткойна поднялась до $19 343.

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