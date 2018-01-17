Технологии

Новости

YouTube ужесточил правила монетизации контента

Глобальный видеосервис YouTube объявил об ужесточении правил монетизации созданного пользователем контента - теперь для вступления в партнерскую программу для продажи рекламы на сервисе нужны не просмотры, а накопленная длительность просмотров видео и подписчики. Об этом владеющая YouTube компания Google сообщила в официальном блоге.

Согласно сообщению Google, в 2017 г. количество каналов с доходом более $100 000 выросло на 40%. В 2018 г. основная задача YouTube-сообщества — защитить интересы авторов от спамеров и имитаторов и сделать их доход более стабильным, заявила компания. Новые правила монетизации вводятся с 17 января - для участия в программе канал должен набрать 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1000 подписчиков. Ранее требования сводились к наличию 10 000 просмотров.

«20 февраля новые требования также вступят в силу для уже существующих каналов YouTube. Таким образом, льготные правила будут действовать в течение месяца. Однако по истечении этого времени владельцы каналов, у которых менее 4000 часов просмотра или 1000 подписчиков, больше не смогут получать доход от своих видео», - отмечает YouTube. «Конечно, эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее $100. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее $2,5», - отмечает сервис.