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Сооснователь Apple рассказал о продаже всех своих биткойнов

Сооснователь Apple Стив Возняк продал все биткойны, так как устал от ажиотажа вокруг их цены, пишет Business Insider. Об этом Возняк заявил на бизнес-форуме в Стокгольме.

Он рассказал, что прошлым летом вложился в криптовалюту, когда ее цена составляла $700 за биткойн: «Я хотел поэкспериментировать с ней». Однако, когда на рынке начался ажиотаж и цена биткойна достигла $20 000, он решил продать криптовалюту.

«Когда она (цена биткойна) взлетела, я решил, что не хочу быть одним из тех людей, которые следят и следят за этим и беспокоятся о цифре. Я не хочу таких забот в своей жизни», – рассказал он.

Котировки биткойна – главной криптовалюты – еще в декабре на пике достигали почти $20 000. В середине января рынок криптовалют обвалился, цена биткойна неоднократно уходила ниже $10 000. Обвал могли спровоцировать новости об ужесточении оборота криптовалют в некоторых азиатских странах. В Южной Корее регуляторы заявили недавно, что могут закрыть криптобиржи. В США Комиссия по ценным бумагам и биржам запросила заявления минимум у 15 фондов, занимающихся обменом биткойна, сообщал Bloomberg.

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