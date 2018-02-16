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Disney снимет продолжение «Последнего богатыря»

Компания Disney в России совместно со студией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия» снимет продолжение фильма «Последний богатырь». Об этом сообщила пресс-служба Disney, передает ТАСС. Уже начались подготовительные работы.

Над сценарием продолжения работает группа первого фильма под руководством Виталия Шляппо. Других подробностей пока нет.

«Последний богатырь» – это второй фильм Disney, снятый в России. Он вышел в прокат в октябре 2017 г. «Последний богатырь» снят по мотивам русских сказок, он рассказывает историю Ивана, сына Ильи Муромца. Продюсеры не раскрывают, сколько потратили на фильм.

«Последний богатырь» был самым кассовым отечественным фильмом до выхода в прокат «Движения вверх». Сборы фильма Disney составили более 1,65 млрд руб., следует из данных электронной государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). При этом «Движение вверх» собрало 2,9 млрд руб.

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