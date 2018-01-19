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«Движение вверх» первым из отечественных фильмов собрал 2 млрд рублей

Фильм «Движение вверх» собрал более 2 млрд руб. по состоянию на 13.18 мск. Это следует из данных электронной государственной системы учета кинобилетов (ЕАИС). Это самая большая касса, которую когда-либо собирал отечественный фильм.

К концу декабря 2017 г. фильм российской студии Yellow, Black & White и компании Disney «Последний богатырь» собрал около 1,65 млрд руб. Похожие сборы и у военной драмы Федора Бондарчука «Сталинград» - 1,62 млрд руб. Более миллиарда собирали также российские фильмы «Викинг», «Экипаж», «Елки-3», «Ирония судьбы. Продолжение», «Вий 3D» и «Притяжение».

Однако пока самым кассовым фильмом по сборам в России остается иностранная картина - это «Аватар». Он собрал 3,6 млрд руб.

Российские фильмы – миллиардеры проката