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«Первый канал» опроверг уход Екатерины Андреевой из программы «Время»

Представитель «Первого канала» опроверг «Ведомостям» появившуюся сегодня в СМИ информацию о расставании с ведущей новостной программы «Время» c 1997 г. Екатериной Андреевой.

«Первый канал» с понедельника, 19 февраля, поменял формат выпуска программы «Время», сообщил его представитель. Программа теперь выходит в новой студии, а ведущие взаимодействуют с графикой. Запуск новой технологии выпуска взял на себя шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов, говорит представитель телекомпании. Клейменов будет вести основной выпуск программы «Время», который в будни вещается на территорию европейской части России. Ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию с выпусками на другие часовые пояса – на Дальний Восток, Сибирь и т. д., а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала».

О том, что Андреева вскоре может перестать быть лицом «Первого канала», написала Русская служба BBC. Со ссылкой на источники, близкие к руководству телеканала, ресурс сообщил о сложных отношениях Андреевой с его гендиректором Константином Эрнстом.

Представитель канала заявил «Ведомостям», что Андреева спустя некоторое время вновь будет вести основной выпуск программы «Время».