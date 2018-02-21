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Андреева прокомментировала сообщения о своем уходе из программы «Время»

Телеведущая «Первого канала» Екатерина Андреева прокомментировала сообщения о ее возможном уходе из программы «Время». «Мое время закончиться не может – от Волги и до Енисея – я веду “Время” на всю страну. А Москва, как известно, это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», – написала Андреева в Instagram в ответ на вопросы подписчиков о смене ведущих в программе «Время».

«Первый канал» с 19 февраля изменил формат выпуска программы «Время»: она теперь выходит в новой студии, а ведущие взаимодействуют с графикой. Как сообщил ранее «Ведомостям» представитель «Первого канала», запуск новой технологии выпуска взял на себя шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов - теперь он ведет основной выпуск программы на европейской части России. Ведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев временно будут вести программу в других часовых поясах.

О том, что Андреева может перестать быть лицом «Первого канала», сообщила Русская служба BBC. У Андреевой сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом, утверждал один из собеседников ВВС.

Представитель «Первого канала» опроверг «Ведомостям» информацию о возможном уходе Екатерины Андреевой. По его словам, через некоторое время Андреева вновь будет вести основной выпуск «Время». Андреева стала ведущей программы в 1997 г.