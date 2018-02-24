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Dropbox проведет IPO в марте

Сервис для облачного хранения Dropbox проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в марте, сообщает TechCrunch. Компания опубликовала заявку, она намерена привлечь $500 млн, изначально акции будут стоить $0,00001.

Dropbox был основан в 2007 г. и позволяет пользователям и компаниям хранить и изменять файлы в облачных хранилищах. В 2014 г. компания была оценена в $10 млрд.

В прошлом году Dropbox получила убыток в размере $112 млн. По сравнению с предыдущим 2016 г. убыток сократился на 46,7%. Выручка компании составила $1,1 млрд.

У Dropbox более 500 млн зарегистрированных пользователей, из них за подписку платят 11 млн человек. Средний доход от одного пользователя – $111,9.