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Матвиенко предупредила о возможности «восстания машин»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила о побочных последствиях развития новых технологий, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление парламентария. Она призвала не сбрасывать со счетов и сценарий с «восстанием машин».

Матвиенко пояснила, что прорывные технологии могут привести к сокращению числа рабочих мест. Сегодня, по ее мнению, стираются границы между настоящим и будущим, а новые технологии влияют на все сферы жизни человека, включая производственные отношения и характер труда.

«Со страниц книг, с экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и беспилотные аппараты, искусственный интеллект, умные роботизированные устройства выполняют рутинную работу. Они не знают усталости, эмоционального напряжения и, что особенно ценно, не нарушают трудовую дисциплину. Однако, учитывая то, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, такую угрозу тоже сбрасывать со счетов нельзя», — поделилась спикер Совета Федерации.

Она отметила, что от технологического развития есть положительный эффект: благодаря технологиям появляются новые профессии, например интернет-аналитика, дизайнера виртуальной среды обитания, и другие. Парламентарий обратила внимание на необходимость развития профессиональной ориентации и непрерывного профессионального обучения, а также развития системы переквалификации сотрудников.

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