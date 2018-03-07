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«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»

«Яндекс» объявил о закрытии просуществовавшего более 10 лет фотохостинга «Фотки». Изображения и фотографии пользователей перенесут на «Яндекс.Диск». Об этом говорится в сообщении компании.

«27 апреля мы начнем переносить контент на "Яндекс.Диск", где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещенные на "Яндекс.Фотках", будут работать по-прежнему», - уточняется в пресс-релизе.

Как отметили в компании, сейчас пользователи предпочитают хранить фотографии в облаке, делятся ими в основном в соцсетях. «На "Диск" можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на "Фотки" - нет... На "Диск" сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на "Фотки", - отметили в компании.

Перенести снимки на «Диск» можно уже сейчас, нажав кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». Фотографии будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.

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