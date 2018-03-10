Илон Маск показал беспилотный электробус для подземных тоннелей
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в Twitter концепт подземного электробуса. Разработкой нового вида городского общественного транспорта занимается одна из его компаний The Boring Company.
Электробус будет развивать скорость до 200 км/ч. Он сможет автоматически переключаться между тоннелями и лифтами.
Маск пояснил, что для реализации проекта будут созданы тысячи маленьких станций размером в одно парковочное место. Это главное отличие нового транспорта от метро, которое требует строительства крупных станций.
С помощью подземных электробусов можно будет перевозить и автомобили, но в первую очередь проект ориентирован на тех, «кто не может позволить себе машину», написал Маск.