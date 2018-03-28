Google объявил о покупке платформы поиска web-анимации Tenor

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Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги

Сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин утверждает, что кнопка пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» была неисправна на протяжении нескольких дней до пожара. Об этом он заявил журналистам в перерыве суда, где решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, Антюшин не включил пожарную сигнализацию в ТЦ во время пожара. «Нажимал, но она была неисправна, – сказал охранник (цитаты по ТАСС). – Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там. О каждой неисправности мы еще инженерам сообщаем… Еще 19 марта».

Антюшин добавил, что не отвлекался с рабочего места и участвовал в эвакуации. «Естественно, была сначала сработка системы, в детском центре на четвертом этаже, она несколько раз срабатывала, потом я увидел, что идет дым на четвертом этаже. Естественно, я сразу позвонил с рабочего телефона в 113 и сказал другому охраннику, что у нас пожар», – сказал Антюшин.

В среду в суде решается вопрос об аресте пяти задержанных по уголовному делу о пожаре: арендатора помещения, где началось возгорание, Надежды Судденок, технического директора компании - собственника ТЦ Георгия Соболева, директора занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина, а также Антюшина.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии следствия, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии, сообщил 27 марта председатель СК Александр Бастрыкин.