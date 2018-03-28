Тема дня: Траур в России
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Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве

Ведомости/Интерфакс
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АО «Астерос», IT-проектировщик чемпионата мира по футболу 2018 года в России, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Карточка дела есть в картотеке суда. Заявление поступило в суд 26 марта, к производству оно пока не принято.

В производстве суда находятся десятки исков к «Астеросу» о взыскании задолженности. Например, «Русский народный банк» подал иски о взыскании 189,4 млн руб. и 63,3 млн руб. долга.

Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 г. вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», - цитирует РБК сообщение пресс-службы.

Группа «Астерос» специализируется на комплексных проектах инженерной и IT-инфраструктуры объектов, создании систем безопасности. В числе проектов компании - IT-инфраструктура Олимпиады-2014, включая аэропорт Сочи, система безопасности к ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники», проект технологической инфраструктуры для «Стадиона Калининград» и IT-инфраструктура новой штаб-квартиры «Газпром экспорта» в Санкт-Петербурге. Выручка группы в 2016 финансовом году составила 21,4 млрд руб.

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Бизнес
Новости

В Петербурге загорелся автосалон «Рольф Лахта»

Ведомости
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В Приморском районе Санкт-Петербурга горит дилерский центр «Рольф Лахта Hyundai», сообщает региональное ГУ МЧС.

«В здании автоцентра "Hyundai" горит склад с автозапчастями на площади 500 кв. м», – говорится в сообщении.

Из здания эвакуирован персонал и покупатели, информация о пострадавших на данный момент не поступала. Изначально площадь пожара составляла порядка 50 кв. м, однако огонь распространился на 500 кв. м.

Экстренные службы пытаются не допустить переход огня на соседние строения. Пожару присвоен второй ранг сложности.

К ликвидации пожара привлечено 24 единицы техники и 107 человек личного состава.

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Новости

Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга DriveNow и Car2Go

Ведомости
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Немецкие автопроизводители Daimler и BMW договорились объединить сервисы каршеринга Daimler Car2Go и BMW DriveNow, передают Bloomberg  и Reuters. Компании договорились о слиянии ради борьбы на международном уровне с американской Uber, китайской Didi и другими конкурентами.

Компании в совместном предприятии будут иметь равные доли. Daimler и BMW повысили прогноз прибыли на 2018 г. В совместном заявлении компаний говорится, что их прибыль в текущем году может увеличиться, если они закроют сделку в 2018 г., получив одобрение антимонопольного органа.

Как отмечает Handelsblatt, компания собираются создать сервис каршеринга с 4 млн клиентов, 20 000 автомобилей. Стоимость такого предприятия составит более 1 млрд евро. Компании рассчитывают, что в будущем число клиентов, главным образом в Европе, увеличится до 40 млн человек.

«Как пионер автомобильной техники, мы не останемся в стороне, когда речь идет о будущем городской мобильности», - заявил в среду предправления Daimler Дитер Цетше. Daimler и BMW пытались договориться о слиянии более года.

Daimler основал Car2Go в 2008 г. С помощью сервиса в краткосрочную аренду можно взять автомобили Mercedes-Benz и Smart. На данный момент парк компании насчитывает 14 000 автомобилей в 26 городах США, Европе и Китае. Сервис DriveNow появился в 2011 г. Парк компании насчитывает около 6 000 машин, которые сдают в аренду в Европе.

Топ-5 самых доступных автомобильных марок

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Технологии
Новости

Google объявил о покупке платформы поиска web-анимации Tenor

Ведомости
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Интернет-поисковик Google объявил о покупке Tenor - платформы для индексации и поиска по ключевым словам web-анимации в формате GIF. В официальном блоге Google говорится, что этот сервис сохранит бренд и дополнит сервис поиска изображений Google. Сумма сделки не называется.

Стартапу Tenor четыре года, его главный продукт - мобильное приложение GIF keyboard, позволяющее находить и делиться анимацией, соответствующей ключевым словам, как правило описывающим эмоциональное состояние пользователя. Аудитория сервиса - 300 млн пользователей в месяц, за это время он обрабатывает 12 млрд поисковых запросов.

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Политика
Новости

Суд арестовал не включившего пожарную сигнализацию в «Зимней вишне» охранника

Ведомости
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Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца охранника сгоревшего торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» Сергея Антюшина, передает «Интерфакс». По мнению следствия, он не включил систему оповещения, когда начался пожар. Суд также арестовал до 25 марта управляющую ТРЦ Надежду Судденок.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Антюшину меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая», - огласила решение судья Ирина Масалитина.

В понедельник, 26 марта, стало известно о задержании и допросах пятерых подозреваемых. Во вторник им были предъявлены обвинения по уголовному делу, возбужденному по статьям «Причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК), «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК) и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК). Обстоятельства и причины трагедии расследует Главное следственное управление СКР.

27 марта суд продлил сроки задержания техдиректору «Зимней вишни» Георгию Соболеву, управляющей торгового центра Надежде Судденок, а также электромонтеру и руководителю компании «Системный интегратор» (занималась обслуживанием пожарной сигнализации ТРЦ) Александру Никитину и Игорю Полозиненко.

Пожар на четвертом этаже в «Зимней вишне» в Кемерове начался 25 марта. Больше суток сотрудники МЧС не могли справиться с огнем. Возгорание началось в детской комнате, по соседству с которой располагались кинозалы. В торговом центре больше недели была неисправна автоматическая пожарная сигнализация. Как установило следствие, Антюшин не включил в «Зимней вишне» систему оповещения после начала возгорания. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, среди них - 41 ребенок.

Фотографии из сгоревшего торгового центра в Кемерове

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Технологии
Новости

Facebook упростит пользователям удаление своих данных

Ведомости
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Facebook вводит меры, направленные на то, чтобы пользователям было легче отслеживать, к каким данным о них имеет доступ социальная сеть, а также вносить изменения там, где они сочтут нужным, говорится в блоге компании.

В сообщении уточняется, что социальная сеть, в частности, добавит новый пункт меню. «Это меню, в котором вы можете управлять своими данными всего несколькими нажатиями клавиш, с более понятными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — пояснили в компании.

Компания обещает, что пользователям станет проще загружать свои данные, такие как фотографии и контакты, и даже переносить их на другую учетную запись.

Пользователям разрешат также внести в свою учетную запись дополнительные уровни защиты, например двухфакторную аутентификацию.

Кроме того, Facebook позволит отслеживать информацию, которой поделились пользователи, и их комментарии, удалять все это, а также управлять рекламными объявлениями. В релизе уточняется, что меры приняты после множества обращений к Facebook о том, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты сложно найти.

Теперь пользователи смогут настраивать свой аккаунт не с двадцати разных экранов, а с одного, говорится в блоге.

Социальная сеть объявила о новых средствах контроля конфиденциальности после скандала с утечкой данных. В середине марта The New York Times выяснила, что компания Cambridge Analytica смогла получить доступ к 50 млн профилей Facebook. Эта компания в 2016 г. сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом в рамках его избирательной кампании.

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Стиль жизни
Новости

Умер Олег Анофриев

Ведомости
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Актер, автор песен и певец Олег Анофриев скончался в среду, 28 марта, сообщает телеканал RT. Анофриеву было 87 лет. Информацию о его смерти каналу подтвердил телеведущий Александр Олешко.

«Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел», - сказал Олешко. Он отметил, что дружил и близко общался с Анофриевым.

Информацию о кончине Олега Анофриева агентству ТАСС подтвердил его зять Сергей. «Папа скончался сегодня в 12.45. Он болел плюс возраст», - приводит его слова агентство.

Олег Анофриев окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы работал в московском Центральном детском театре, Театре им. Маяковского, Театре им. Моссовета. Работал на телевидении и радио. Сыграл в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Алые паруса», «Сказка о потерянном времени» и других. Снял фильм «Быть влюбленным», к которому написал музыку. Анофриев написал более 50 песен, романсов и мелодий к фильмам, мультфильмам, музыкальным сказкам и спектаклям. В 1969 г. стал заслуженным артистом РСФСР, в 2004 г. - народным артистом России.

Голосом Анофриева говорят герои многих известных советских мультфильмов. В их числе «Бременские музыканты» (в этом мультфильме Анофриев озвучил почти всех персонажей: Трубадура, Короля, Петуха, Кота, Пса, Атаманши, разбойников, охранников - за исключением принцессы), «Как Львенок и Черепаха пели песню», «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Шел трамвай десятый номер».

Памяти Олега Анофриева

Бизнес
Новости

МЧС проверит все российские торговые центры с кинозалами

Ведомости
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Во всех регионах проходят проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, в которых расположены развлекательные центры и кинозалы, сообщает МЧС.

Проверки проводятся по поручению Генпрокуратуры. В составе инспекторских комиссий работают сотрудники территориальных подразделений МЧС. Проверочные мероприятия планируется завершить до 16 апреля.

«Специалисты надзорных органов министерства обращают особое внимание на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути выхода, наличие средств пожаротушения. Оценивается также уровень подготовки персонала торговых центров к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пожары и иные нештатные аварийные ситуации», – говорится в сообщении.

Надзорные органы начали масштабные проверки противопожарной безопасности в торговых комплексах в российских регионах после произошедшего 25 марта пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Огонь возник на последнем, четвертом этаже ТЦ, где располагался кинотеатр и детская игровая комната. Значительная часть погибших была заблокирована в кинозалах.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ не намерен продавать «народные» ОФЗ через финансовый маркетплейс

Ведомости
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Центробанк не планирует включать облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) в список продуктов финансового маркетплейса, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что регулятор разрабатывает схему трансформации ОФЗ-н, чтобы этот инструмент можно было продавать через маркетплейс – «финансовый супермаркет», который позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. В нынешнем виде ОФЗ-н для этого не подходит, указывало издание. Сейчас владелец такой ценной бумаги может погасить облигацию у агента размещения (им выступает Сбербанк и ВТБ), вернув себе часть средств. Однако если ОФЗ-н будет продаваться клиенту напрямую, то погашать бумаги будет некому.

«Это не ОФЗ-н. ОФЗ-н - это схема, которая реализуется через банки. Поэтому это, скорее всего, будут обычные ОФЗ. Зачем придумывать что-то другое, когда есть обычные ОФЗ?» – цитирует «Прайм» Швецова.

Сейчас ЦБ совместно с участниками рынка разрабатывает проект цифровой экосистемы, которая позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн. Проект может быть запущен до конца года.

На первых порах россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, говорил ранее Швецов, и, возможно, покупать облигации – этот вопрос сейчас обсуждается. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, указывал он.

Бизнес
Новости

«Росатом» сообщил об отсрочке продажи доли в турецкой АЭС «Аккую»

Ведомости
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Продажа 49% в проектной компании «Аккую нуклеар», реализующей строительство одноименной атомной электростанции (АЭС) в Турции, вероятнее всего сдвинется на 2019 г., рассказал журналистам гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В этом году невелика вероятность [закрытия сделки]», – констатировал он (цитата по ТАСС), отметив, что это возможно в 2019 г. Лихачев сообщил, что активом интересуются не только турецкие инвесторы, не став уточнять подробности.

Относительно турецкого консорциума Cengiz-Kolin-Kalyon, с которым сделка не состоялась, Лихачев отметил, что «они просто оказались неготовыми в масштабе таких цифр разговаривать».

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций оценивается в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.

В июне 2017 г. соглашение о ключевых условиях было подписано с тремя частными турецкими компаниями Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat. Однако окончательное акционерное соглашение так и не было подписано. В декабре 2017 г. гендиректор «Росатома» Лихачев рассказал об интересе к проекту со стороны новых турецких игроков.

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Политика
Новости

Охранник «Зимней вишни» рассказал о неисправности кнопки пожарной тревоги

Ведомости
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Сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин утверждает, что кнопка пожарной сигнализации в кемеровском торговом центре (ТЦ) «Зимняя вишня» была неисправна на протяжении нескольких дней до пожара. Об этом он заявил журналистам в перерыве суда, где решается вопрос о его аресте.

По версии следствия, Антюшин не включил пожарную сигнализацию в ТЦ во время пожара. «Нажимал, но она была неисправна, – сказал охранник (цитаты по ТАСС). – Рапорт писал, в журнале, технический директор приходит каждый день и расписывается там. О каждой неисправности мы еще инженерам сообщаем… Еще 19 марта».

Антюшин добавил, что не отвлекался с рабочего места и участвовал в эвакуации. «Естественно, была сначала сработка системы, в детском центре на четвертом этаже, она несколько раз срабатывала, потом я увидел, что идет дым на четвертом этаже. Естественно, я сразу позвонил с рабочего телефона в 113 и сказал другому охраннику, что у нас пожар», – сказал Антюшин.

В среду в суде решается вопрос об аресте пяти задержанных по уголовному делу о пожаре: арендатора помещения, где началось возгорание, Надежды Судденок, технического директора компании - собственника ТЦ Георгия Соболева, директора занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и сотрудника компании Александра Никитина, а также Антюшина.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. По версии следствия, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии, сообщил 27 марта председатель СК Александр Бастрыкин.

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Бизнес
Новости

Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый

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Помощник президента Андрей Белоусов призвал исключить возможность маскировки крупного бизнеса под малый и средний, а также подготовить соответствующие поправки в законодательство, передает «Интерфакс».

«Нужно», - сказал он, отвечая на вопрос, нужно ли менять законодательство в связи с произошедшей трагедией в Кемерово, чтобы лишить крупный бизнес лазеек для маскировки под малый, получения льгот и освобождения от проверок. Отвечая на вопрос, какие это могли бы быть поправки, помощник президента призвал сначала «разобраться с тем, что там [в Кемерове] произошло».

В Кемерове 25 марта сгорел торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали более 70. Следователи пришли к выводу, что в здании с 19 марта не работала автоматическая пожарная сигнализация, а систему оповещения не включил охранник ТРЦ.

После трагедии в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. На совещании министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков доложил ему, что 27 предприятий, расположенных в ТРЦ, «получили налоговые каникулы». Путин поинтересовался, какое отношение имеют налоговые каникулы к вопросам безопасности. «Контроль и надзор за малыми и средними предприятиями – тоже каникулы», - пояснял Пучков.

В свою очередь председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании заявил, что речь о малом бизнесе не идет. «Я хотел бы отметить, что на самом деле это не малый бизнес. В этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников. То есть это целый конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли», - говорил Бастрыкин.

В Москве и Петербурге тысячи людей почтили память погибших в Кемерове

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