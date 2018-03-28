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Проектировщик IT-инфраструктуры ЧМ-2018 подал заявление о банкротстве

АО «Астерос», IT-проектировщик чемпионата мира по футболу 2018 года в России, подало в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Карточка дела есть в картотеке суда. Заявление поступило в суд 26 марта, к производству оно пока не принято.

В производстве суда находятся десятки исков к «Астеросу» о взыскании задолженности. Например, «Русский народный банк» подал иски о взыскании 189,4 млн руб. и 63,3 млн руб. долга.

Пресс-служба компании подтвердила подачу иска о банкротстве, указав, что «Астерос» продолжает операционную деятельность. «Специфика проектов, а также несвоевременное исполнение платежей со стороны некоторых заказчиков в начале 2018 г. вызвали ограничения для операционной деятельности компании и создали риски выполнения обязательств», - цитирует РБК сообщение пресс-службы.

Группа «Астерос» специализируется на комплексных проектах инженерной и IT-инфраструктуры объектов, создании систем безопасности. В числе проектов компании - IT-инфраструктура Олимпиады-2014, включая аэропорт Сочи, система безопасности к ЧМ-2018 на московском стадионе «Лужники», проект технологической инфраструктуры для «Стадиона Калининград» и IT-инфраструктура новой штаб-квартиры «Газпром экспорта» в Санкт-Петербурге. Выручка группы в 2016 финансовом году составила 21,4 млрд руб.