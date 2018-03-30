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Сбербанк купил Dialog enterprise для замены всех других мессенджеров

Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. «Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз. Мессенджер позволяет компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом», - пишет госбанк.

«Продукт призван полностью заменить сторонние мессенджеры в рабочем общении», - говорится в пресс-релизе. В сообщении уточняется, что сервис будет обеспечивать абсолютную конфиденциальность информации.

»Прежде всего мы собираемся уже в этом году начать использовать Dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и клиенты», - сказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

ООО «Диалог», занимающееся разработкой мессенджера, зарегистрировано в мае 2016 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», контрольный пакет в 51% акций «Диалога» принадлежит бывшему заместителю председателя совета директоров АФК «Система» Дмитрию Зубову. Dialog представляет собой конструктор, с помощью которого компания может создать собственный защищенный мессенджер для внутренних коммуникаций своих сотрудников. Программа предоставляет весь функционал классического мессенджера – переписка, звонки и совместимость с чатботами.