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Сбербанк купил Dialog enterprise для замены всех других мессенджеров

Ведомости
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Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. «Инвестиции Сбербанка пойдут на дальнейшее развитие технологического решения и усиление защищенности пользователей мессенджера от киберугроз. Мессенджер позволяет компании-пользователю перенести рабочее общение своих сотрудников на единую современную платформу с удобным интерфейсом», - пишет госбанк.

«Продукт призван полностью заменить сторонние мессенджеры в рабочем общении», - говорится в пресс-релизе. В сообщении уточняется, что сервис будет обеспечивать абсолютную конфиденциальность информации.

»Прежде всего мы собираемся уже в этом году начать использовать Dialog enterprise для наших внутрибанковских коммуникаций, но одновременно надеемся, что интерес к данному продукту проявят наши партнеры и клиенты», - сказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

ООО «Диалог», занимающееся разработкой мессенджера, зарегистрировано в мае 2016 г. По данным «СПАРК-Интерфакса», контрольный пакет в 51% акций «Диалога» принадлежит бывшему заместителю председателя совета директоров АФК «Система» Дмитрию Зубову. Dialog представляет собой конструктор, с помощью которого компания может создать собственный защищенный мессенджер для внутренних коммуникаций своих сотрудников. Программа предоставляет весь функционал классического мессенджера – переписка, звонки и совместимость с чатботами.

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Финансы
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ЦБ назначил директора департамента финансовой стабильности

Ведомости
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Директором департамента финансовой стабильности Центробанка с 30 марта назначена Елизавета Данилова, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее Данилова занимала должность замдиректора департамента и больше года исполняла обязанности руководителя. Прежний директор Сергей Моисеев в декабре 2016 г. стал советником первого зампреда ЦБ.

Департамент финансовой стабильности ЦБ был создан весной 2011 г., он занимается системными рисками банковской системы. Куратором структуры является первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

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Бизнес
Новости

Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ увеличилась почти вдвое в 2017 году

Ведомости
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Чистая прибыль «Транснефти» по РСБУ по итогам 2017 г. составила 58,8 млрд руб., что в 1,9 раза превышает показатель 2016 г. Об этом говорится в отчетности компании.

Выручка в отчетном периоде увеличилась на 6% и составила 835,9 млрд руб., себестоимость - на 4,4%, до 720 млрд руб., валовая прибыль - на 16,3%, до 115,95 млрд руб., прибыль от продаж - на 25,7%, до 61,57 млрд руб. Доналоговая прибыль вдвое увеличилась и составила 74,93 млрд руб.

Совокупные активы «Транснефти» с начала 2017 г. уменьшились на 4,4%, до 1,06 трлн руб., совокупные обязательства снизились на 5,9%, до 874,9 млрд руб.

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Бизнес
Новости

«Кубышка» «Сургутнефтегаза» выросла на 162 млрд рублей за год

Интерфакс
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Ликвидные активы самой богатой компании России - «Сургутнефтегаза» (так называемая «кубышка») - в 2017 г. выросли на 162 млрд руб. до 2,238 трлн руб., следует из отчета компании.

«Сургутнефтегаз» – третья нефтяная компания России (порядка 11% добычи и 7% переработки). Ее деньги размещены в основном на валютных депозитах. Из-за укрепления рубля в 2016 г. «Сургутнефтегаз» впервые за много лет получил убыток в 104,76 млрд руб., но дивиденды все равно выплатил (общая сумма – 26,6 млрд руб.) из накопленной нераспределенной прибыли.

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Бизнес
Новости

В Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях

Ведомости
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На севере Норвегии построят первый в мире отель на солнечных батареях, которые будут вырабатывать электроэнергию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Совета по туризму Норвегии VisitNorway.

Отель Svart откроют в 2021 г. Здание строится у подножия ледника Свартисен за Полярным кругом на севере страны. На крыше отеля разместят солнечные панели для выработки электроэнергии.

Здание будет иметь форму кольца и расположится над Холандс-фьордом на многочисленных сваях, уходящих в воду. «Его дизайн навеян традиционными постройками северной Норвегии – «сушилами», где рыбаки уже на протяжении нескольких десятилетий сушат треску, а также рыбацкими домиками «рорбю», стоящими на сваях на воде», — рассказали агентству в VisitNorway.

Проектирование отеля взяло на себя архитектурное бюро Snohetta, отмечает CNN. «Природа в Арктике - хрупкая и нетронутая. Наша задача сохранить природную красоту этого места и разрушить то, что делает Свартисен привлекательным», - говорит CNN менеджер проекта Зенул Хан.

Согласно проекту, отель будет потреблять на 85% энергии меньше по сравнению с современными отелями, рассказывает собеседник телеканала.

Заказчиком проекта выступила норвежская фирма Arctic Adventure of Norway. В планах у компании также запуск экологичного судна, которое свяжет отель с ближайшим крупным норвежским городом Будё.

Свартисен — общее название для двух ледников, расположенных в северной Норвегии. Название отеля восходит к древненорвежскому языку, в котором для обозначения голубого и черного цвета использовалось одно слово, «сварт», говорится на сайте проекта.

Политика
Новости

Жители Кемерова предложили сменить логотип столетия города

Ведомости
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Жители Кемерова попросили городскую администрацию изменить логотип столетия города - убрать изображение огня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Поступили предложения от жителей изменить логотип в связи с произошедшим пожаром в торговом центре "Зимняя вишня". Предложения по новому логотипу собираются, будет проведено голосование», - уточнил представитель пресс-службы.

Предложения об изменении логотипа выставят на электронное голосование. После этого специальная комиссия утвердит изменения.

Кемерово был основан 12 июня 1918 г.

На юбилейном логотипе на данный момент изображен первооткрыватель кузнецкого угля Михайло Волков на фоне дерева. Рядом с ним сердце из языков пламени.

В российских городах возникли стихийные мемориалы в память о погибших в Кемерове

Экономика
Новости

Минстрой введет системное обследование многоквартирных домов раз в пять лет

Ведомости
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Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести системное техобследование жилых домов раз в пять лет, сообщил журналистам министр Михаил Мень.

«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование домов было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь проходить системное обследование домов за счет средств регионального оператора капитального ремонта», – передает слова министра агентство «Москва».

Во время обследования в том числе будут проверять все противопожарные нормы, отметил Мень.

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» правительство может пересмотреть проводимую сейчас реформу контрольно-надзорных органов, говорил ранее министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

В результате реформы за шесть лет, к 2024 г., число погибших и пострадавших в России при реализации рисков, находящихся в ведении контрольно-надзорных органов, должно снизиться в два раза с текущих 85 000 смертей ежегодно, указывал Абызов.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Бизнес
Новости

Чайка пообещал проверить заявления о давлении силовиков на уехавших бизнесменов

Ведомости
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Генпрокурор Юрий Чайка пообещал «решить вопросы» с возможными злоупотреблениями со стороны правоохранительных органов в адрес уехавших из России бизнесменов. Его слова приводит «Интерфакс».

«Я думаю, что мы сейчас, если действительно такие злоупотребления были со стороны правоохранительных органов, будем все эти вопросы решать», - отметил генпрокурор. «Проверим, имели ли место эти нарушения», - приводит слова Чайки «РИА Новости».

Генпрокурор назвал также правильным предложение провести амнистию для покинувших страну предпринимателей. «Что касается в целом второго этапа амнистии, это, безусловно, правильный подход, мы ожидаем, что с учетом изменений в законодательстве этот механизм сработает», - сказал он.

В начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов назвал имена 16 бизнесменов, которые уехали в Великобританию и другие страны, но хотели бы вернуться в Россию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обещал, что Кремль проработает список на консультациях с силовыми структурами.

Титов отмечал, что перечисленные им предприниматели вынуждены скрываться в Великобритании от преследования в России. Однако теперь они и там сталкиваются с давлением из-за «дела Скрипаля».

Общаясь с журналистами, Чайка также в очередной раз заявил, что часть полномочий прокуратуры, когда-то переданных Следственному комитету России (СКР), нужно вернуть надзорному органу. Он выразил уверенность, что потенциал прокуратуры выше, чем у следствия.

По мнению генпрокурора, необходим баланс полномочий между следствием и надзором, который «сегодня нарушен». «Я считаю, что часть полномочий прокуратуре должна быть возвращена для более полноценного, квалифицированного расследования уголовных дел», - отметил он.

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Политика
Новости

МИД вызвал иностранных послов для объявления ответных мер на высылку дипломатов

Ведомости
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В Министерство иностранных дел вызваны послы западных стран, принявших решение о выдворении российских дипломатов, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

«Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны», – говорится в сообщении.

29 марта министр иностранных дел Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле. Москва вышлет аналогичное число американских дипломатов и закроет генконсульство США в Санкт-Петербурге.

В отношении других стран, принявших аналогичное решение, Москва примет зеркальные меры, подчеркнул министр.

Первой решение о выдворении российских дипломатов приняла Великобритания. Власти страны возложили ответственность на Россию за отравление бывшего двойного агента, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Скрипали были найдены в бессознательном состоянии на лавочке в английском Солсбери 4 марта. Британские следователи полагают, что пострадавшие были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва отрицает причастность к инциденту и наличие на территории страны химического оружия.

В знак солидарности с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 28 государств – в том числе США, Австралия, Канада, Норвегия, 18 стран Евросоюза, а также НАТО. Они планируют выдворить 153 сотрудников российских дипмиссий.

Россия закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге

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Политика
Новости

Чехия выдала США обвиняемого в кибератаках россиянина

Ведомости
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Чехия экстрадировала в США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках, сообщили чешская радиостанция Respekt и агентство Reuters со ссылкой на источник.

Адвокат Никулина Мартин Садилек подтвердил «РИА «Новости», что россиянина экстрадировали в США в ночь с четверга на пятницу. По его словам, он узнал об экстрадиции подзащитного из СМИ. Минюст Чехии не поставил его в известность об экстрадиции. «Я сейчас пытаюсь прояснить возникшую ситуацию», — сказал Садилек.

В США Никулина обвиняют в причастности ко взлому социальной сети LinkedIn в 2012 г., Dropbox и Formspring в 2012-2013 гг. В России его обвиняют в краже денег со счета WebMoney.

В мае 2016 г. LinkedIn сообщила, что из-за кибератаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей сети.

В свою очередь Никулин утверждает, что не имеет никакого отношения ко взломам. Он заявлял, что зарабатывает на жизнь перепродажей автомобилей.

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Недвижимость
Новости

Чайка назвал срок проверки пожарной безопасности в российских ТРЦ

Интерфакс/Ведомости
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Проверки пожарной безопасности в российских торгово-развлекательных центрах, начатые после трагедии в Кемерове, должны завершиться в течение месяца, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка.

Он напомнил, что поручено проверить все объекты независимо от их масштабов.

«Кроме того, в те субъекты, где, на мой взгляд, наиболее сложная обстановка, выезжают представители Генпрокуратуры, которые координирует деятельность прокуроров субъектов Федерации. Я думаю, что мы эту работу в течение месяца закончим», — сказал Чайка журналистам в Екатеринбурге.

Ранее в пятницу генпрокурор подчеркнул, что нельзя прикрывать невыполнение обязанностей по проверке объектов «налоговыми каникулами».

«На фоне трагических событий в Кемеровской области высказываются мнения о невозможности проверок торговых центров. Считаю недопустимым, чтобы контролирующие органы не исполняли свои прямые обязанности, прикрываясь "налоговыми каникулами", тем более в местах массового пребывания людей», — сказал Чайка на оперативном совещании по вопросам инвестиционной привлекательности в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

На следующий день (26 марта) после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» прокурорам с привлечением территориальных органов МЧС было поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах с развлекательной составляющей.

Политика
Новости

Песков опроверг обещание Трампа выиграть гонку вооружений у Путина

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 20 марта не произносил фразы о том, что выиграет гонку вооружений у России, если она начнется. Об этом журналистам в пятницу сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора (Путина и Трампа. — «Ведомости»)», — сказал Песков. Он напомнил, что ранее Кремль уже делал заявление о содержании той беседы. По его словам, тогда Кремль сказал все, что считал нужным. «Российская сторона никогда не предавала публичности, гласности конфиденциальные разговоры», — добавил Песков.

О том, что Трамп в разговоре с Путиным якобы пообещал выиграть гонку вооружений, сообщил канал NBC со ссылкой на двух чиновников Белого дома. «Если вы хотите гонку вооружений, будет гонка вооружений, но мы в ней победим», - передал канал цитату Трампа со слов источников. Они рассказали, что президент США выразил надежду на то, что заявления Путина о новых российских системах вооружений были лишь предвыборной риторикой, и напомнил собеседнику о размере американского военного бюджета - $700 млрд. Российский военный бюджет в 2018 г. запланирован в размере $46 млрд.

Новое оружие, которое показал Путин

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