Пользователи «В контакте» столкнулись со сбоем в работе соцсети

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Кратковременные проблемы наблюдались у части пользователей «В контакте», сообщил «Ведомостям» представитель социальной сети. «Все было быстро восстановлено, с блокировками (Роскомнадзором разных ip-адресов из-за Telegram. – Прим. «Ведомостей») это никак не связано», - добавил он.
По данным сервиса Downdetector, пик сбоев пришелся примерно на 17.30 мск, больше всего проблем пользователи испытывали со входом (56%). На момент написания материала сбои окончательно не прошли, указано на Downdetector: последние отчеты поступают в основном из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Челябинска, Твери, Краснодара, Нижнего Новгорода и Казани.
Downdetector
Карта сбоя «Вконтакте»
Некоторые пользователи сообщали, что при открытии страницы «В контакте» появляется сообщение: «К сожалению, сервис временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».
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В среду пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов, рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекс. Пробок». По его словам, они продержались этой отметки всего 15 минут. На момент публикации материала, значение опустилось до 8 баллов.
Сервис прогнозирует, что в 21.00 мск пробки уменьшаться до 5 баллов, а окончательно исчезнут в 23.00 мск.
По данным «Яндекс. Пробок», основные затруднения движения наблюдаются в центре: на улицах Большая Полянка, Большая Якиманка, Новый Арбат, Воздвиженка, Тверская, Большая Дмитровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Солянка, Варварка, в Театральном и Китайгородском проездах, а также на бульварах: Никитском, Рождественском, Тверском, Страстном, Чистопрудном, Покровском, Яузском.
Кроме того, проехать будет трудно по некоторым участкам МКАДа и по нескольким шоссе: Варшавском, Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Можайском, Пятницком.
В каких городах России самые плохие дороги
Владимир Смирнов / ТАСС
Самые разбитые дороги в России и неудобные парковки - в Ярославле. Такой вывод содержится в исследовании компании Domofond.ru, которая провела опрос более 258 000 жителей крупнейших городов России. Цель опроса - выяснить, как россияне оценивают качество дорог и ситуацию с парковками в своих городах. По результатам был составлен рейтинг 100 крупнейших городов России по удобству для автомобилистов. Ярославль оказался на последнем месте рейтинга
1/22
Владимир Смирнов / ТАСС
Качество дорог и доступность парковочных площадей жители Ярославля (опрошено 2459 респондентов) оценили на 3,2 балла (из 10 возможных), отметив, что их «не устраивают дворовые парковки и проезд в один автомобиль». Кроме того, в городе не решена проблема «жутких автомобильных пробок в час пик» и «транспорта у подъездов»
2/22
Николай Титов / PhotoXPress
Саратов занял 99-е место рейтинга (3,4 балла). Там, по мнению жителей, «отсутствует асфальт на центральных улицах», «нет стоянок» и «везде стоят автомобили»
3/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«Дороги бросили, Московское шоссе уже давно требует ремонта», - заявил в ходе опроса Domofond.ru один из автомобилистов Саратова. Всего было опрошено 3706 жителей Саратова
4/22
Кирилл Брага / РИА Новости
В числе аутсайдеров по состоянию дорог оказался и город-миллионник Волгоград. Несмотря на то что летом уже 2018 г. город должен принять у себя матчи чемпионата мира по футболу, дороги в городе остаются «разбитыми» и «ужасными», особенно внутри кварталов и дворов
5/22
Денис Абрамов / Ведомости
Жители Волгограда также жалуются на «отсутствие парковок, как платных, так и бесплатных», а также недовольны «пропускной способностью моста» (опрошено 4102 респондента)
6/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Город Рыбинск Ярославской области по состоянию дорог недалеко ушел от своего областного центра, заняв 98-ю строчку рейтинга (3,5 балла). Жители жаловались на то, что в городе «есть совершенно непроезжие участки»
7/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
«К некоторым домам на машине подъехать сложно на расстояние до 500 метров», - говорят местные жители, отмечая, что во дворах парковок нет и транспорт стоит неправильно и хаотично (опрошено 680 жителей)
8/22
Georg Pik / Wikimedia
«Дороги в городе - яма на яме», - жалуются автомобилисты города Кирова (3,5 балла). По словам местных жителей (опрошено 1902 человека), в городе только одна главная дорога и на ней с утра пробки. «Ужасные дороги во дворах», дворовые территории и подъезды к ним заставлены машинами, парковочных мест мало, больших парковок и вовсе нет
9/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Между тем в Кирове действует проект «Безопасные и качественные дороги», который подразумевает масштабный ремонт дорог в городе, говорится на сайте городской администрации. Летом текущего года на совещании по вопросам ремонта трасс руководитель администрации Кирова Александр Перескоков обратил внимание на то, что зачастую участки, на которых прошел ремонт, уже через год оказываются «убитыми», говорится на сайте ГТРК «Вятка»
10/22
Алексей Даничев / РИА Новости
Не намного лучше состояние дорог и в Архангельске (3,6 балла). В соцсетях жители города (опрошено 970 человек) жалуются на то, что по местным дорогам не то что проехать - «пройти без слез нельзя»
11/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Запущенность дорог Архангельска требует вмешательства федерального центра, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампредседателя президиума Минстроя Игорь Шпектор
12/22
Александр Рюмин / ТАСС
Средняя оценка дорог по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла. На фото - дорога в Рязани (3,6 балла)
13/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Улица Полевая в Рязани (на фото) не ремонтировалась с конца 1990-х гг. - тогда на дорогу насыпали щебень, но асфальт не положили. Теперь после каждого дождя на улице образуются ямы с водой
14/22
Андрей Гордеев / Ведомости
Балашиха оказалась единственным городом в Московском регионе, попавшим в десятку российских городов с самыми некачественными дорогами. 572 опрошенных жителя Балашихи оценили состояние дорог и парковок в городе на 3,6 балла. Это несмотря на то, что в последние годы в городе ведется масштабная работа по ремонту муниципальных дорог
15/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Дорогу в микрорайоне 1 Мая в Балашихе (на фото) ремонтируют регулярно, каждый раз после дождя по ней перемещаться невозможно, жалуются местные жители на сайте Общероссийского народного фронта. По данным городских властей, в 2017 г. в Балашихе будет отремонтировано более 30 дорог. На это потратят более 300 млн руб.
16/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
Не в восторге от состояния дорог и парковок в своем городе и жители Самары ( 3874 респондента). Летом текущего года районная прокуратура возмутилась состоянием дорог в историческом центре Самары, обнаружив, что дорожное полотно улиц не соответствует госстандартам, а выбоины и трещины асфальтового покрытия превышают допустимые ГОСТом размеры. Прокуратура потребовала от муниципалитета Самары восстановить дорожное полотно и выписала штраф в 300 000 руб. На фото - улица Братьев Коростелёвых
17/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
В рейтинге Domofond.ru Самара получила 3,6 балла. На фото - разбитый тротуар на Каховской улице
18/22
Александра Астахова / Ведомости
Замыкает десятку городов с самыми плохими дорогами Кострома. Состояние улиц и парковок в городе жители Костромы (1099 респондентов) оценили на 3,6 балла. В этом году на ремонт дорог в Костроме местная администрация планирует потратить около 210 млн руб., сообщает ИА REGNUM.
19/22
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»
На фото Судиславский район Костромы. «Дорога после дождей размыта, проехать невозможно. Единственный мостик, по которому можно проехать, разрушен», - пишут жители района на сайте Общероссийского народного фронта
20/22
Комсомольская правда / PhotoXPress
Лидером рейтинга Domofond.ru стал Грозный. Его жители (196 респондентов) оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Вторую строчку заняла Тюмень. Жители города (2071 респондент) довольны «удобной транспортной развязкой», «качеством материала, из которого сделана дорога», и указывают, что в целом в городе «очень удобно жить, если имеешь машину». Замыкает тройку лидеров Сочи (на фото), где горожане (1563 опрошенных) отметили «отсутствие больших пробок» и наличие дублирующей и объездной дорог, благодаря которым можно «легко и быстро добраться до всех районов города»
21/22
Евгений Разумный / Ведомости
Москва, несмотря на активное благоустройство, не смогла попасть даже в пятерку лидеров. Москвичи (30 327 респондентов) оценили состояние дорог и парковок в городе не 5,2 балла. И с этим результатом российская столица оказалась на 7-м месте
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Автоконцерн Volvo подтвердил, что информационно-диагностическая система Volvo Information & Diagnostic for Aftersales (VIDA), обеспечивающая диагностику автомобиля при техобслуживании, не работала днем 17 апреля из-за блокировки серверов Роскомнадзором. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе компании. Сейчас работоспособность системы восстановлена.
«Действительно, 17 апреля многие дилеры Volvo столкнулись с неработоспособностью информационно-диагностической системы VIDA. Неработоспособность была вызвана блокировкой Роскомнадзором одного из IP-адресов, который используется для связи VIDA с базой данных. Причина блокировки нам неизвестна, но информация по данному IP была обнаружена нами на сайте Роскомнадзора», - пояснили в компании.
Как пояснили в компании, VIDA обеспечивает диагностику автомобиля, загрузку программного обеспечения, получение справочной информации (каталог запчастей, инструкции по ремонту). Данная система является web-ресурсом, ее работоспособность напрямую зависит от интернет-соединения.
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Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк закрыл сделку по покупке 44,7% доли Максима Воробьева, брата губернатора, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом говорится в материалах базы ЕГРЮЛ.
В результате сделки Франк стал владельцем 89,95% Русской рыбопромышленной компании. Официальный представитель Воробьева подтвердил ТАСС факт выхода бизнесмена из состава участников компании. По его словам, сделка совершена в соответствии с договоренностями сторон.
Стороны объявили о сделке в конце февраля 2018 г. Ее детали не раскрывались. ФАС выдала разрешение на сделку 19 марта 2018 г.
РРПК – одна из крупнейших в России компаний по добыче минтая и сельди. Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море – добыча», позже ее переименовали в РРПК.
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В этом году для своей инвестиционной программы РЖД планирует привлечь на рынке около 89 млрд руб., сказал первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов. По его словам, основные рассматриваемые инструменты – рублевые облигации, кредиты.
Размещение евробондов в данный момент не планируется, говорит Михайлов. Ситуация на рынке неподходящая, плюс компании пока не нужно привлекать средства для погашения/рефинансирования валютных займов (ближайшие выплаты – в 2020 г.), объясняет он.
Ранее РЖД отчиталась за 2017 г.: чистая прибыль увеличилась почти в 14 раз до 139,7 млрд руб., выручка – на 5,6% до 2,25 трлн руб. Наибольший рост показали доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре холдинга – на 9,5% до 1,45 трлн руб.
На чем может сэкономить РЖД – анализ Deloitte
Андрей Гордеев / Ведомости
Консалтинговая компания Deloitte, проанализировав расходы РЖД, выяснила, что монополия суммарно может сэкономить до 130 млрд руб. И это без учета десятков миллиардов рублей, которые можно дополнительно сберечь на конкурсных закупках. В начале ноября президент РЖД Олег Белозеров уже докладывал президенту Путину о сэкономленных за год 100 млрд руб. «В 2016 г. расходы компании сокращены на 63,9 млрд руб. (с 1353,4 млрд до 1289,5 млрд руб.). В 2015 г. уже была проведена оптимизация затрат на 39,8 млрд руб., в результате чего общая оптимизация составила 103,7 млрд руб. за два года», – уточнял представитель мопонолии
1/8
Денис Абрамов / Ведомости
Эксперты Deloitte выявили, что РЖД совершенно не экономит на закупках: скидки к начальной цене контракта составляют лишь 0,01-0,1%. У «Транснефти», например, – 14,7%, у «Газпрома» – 4,1%. А результат крупнейших публичных конкурсов РЖД – потенциальные сделки с заинтересованностью, пишут эксперты
2/8
Игорь Агеенко / РИА Новости
Более 35 млрд руб. можно сэкономить за счет ревизии масштабных проектов: строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, модернизации БАМа (на фото) и Транссиба, развития инфраструктуры на подходе к портам Азово-Черноморского бассейна
3/8
Е. Разумный / Ведомости
Еще от 25 млрд до 60 млрд руб. РЖД сможет сэкономить на сокращении до 4% персонала (около 35 000 человек), считают в Deloitte. Оптимизировали численность работников в компании и раньше, но в основном за счет рабочих, число руководителей оставалось при этом прежним, заметили эксперты. Руководящий состав насчитывает до 370 000 человек, или 35%
4/8
Юрий Смитюк / ТАСС
До 7 млрд руб. можно сэкономить на локомотивах, считают эксперты. Из них около 4 млрд руб. – за счет среднегодового роста производительности локомотивов (3,5% ежегодно). Еще около 1,5 млрд руб. – сокращение закупок 12-13 локомотивов из-за их более высокой производительности
5/8
Кирилл Каллиников / РИА Новости
С 2007 г. РЖД стала классифицировать капремонт путей как реконструкцию. Это позволило финансировать такие затраты не как операционные расходы — из средств компании, а как инвестиции, которые в числе прочего оплачивались из бюджета. Если снова проводить капремонты на участках, не требующих расширения путей, это сэкономит монополии до 6,7 млрд руб. В 2016 г. эксперты предлагают установить внешний контроль за такими работами: ценовой и технологический
6/8
Andrey Rudakov / Bloomberg
Монополия – крупнейший в России потребитель дизельного топлива (2,7 млн т, или 8% от всего потребления). Но только 40% компания закупает напрямую у НПЗ, остальное – через трейдеров, без всякой скидки к биржевой цене. Отказ от посредников принесет РЖД до 2,8 млрд руб. экономии, 1 млрд руб. может достичь скидка за объем
7/8
Андрей Гордеев / Ведомости
Экономия на закупке тепло- и электроэнергии принесет РЖД 0,9 млрд руб. Для этого нужно снизить сбытовую маржу «Энергопромсбыта» («дочка» РЖД) и оптимизировать трансграничные закупки электроэнергии с Казахстаном
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Центробанк России исключил PayPal (ООО «НКО «Пэйпал ру») из реестра значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг, сообщил «Интерфакс». По мнению регулятора, компания не отвечает новым критериям отбора в этот реестр, которые были введены в ноябре 2017 г.
Обновленный реестр был опубликован в «Вестнике Банка России» и на сайте регулятора 11 апреля. Как отмечает «Интерфакс», ООО «НКО «Пэйпал ру» находилось в реестре с 2014 г.
Как пояснили в компании, по новым требованиям ЦБ признает кредитную организацию значимой при условии, что доля электронных переводов с помощью предоплаченных карт составляет более 2% переводов электронных денежных средств с использованием предоплаченных карт, осуществленных всеми кредитными организациями в России за календарный год. ЦБ больше не учитывает переводы электронных денежных средств, совершенные с использованием иных банковских карт. «НКО "Пэйпал ру" более не входит в реестр значимых кредитных организаций. Российский рынок остается одним из приоритетных для PayPal», – добавили в пресс-службе PayPal.
В пресс-службе ЦБ заявили, что регулятор не комментирует действующие финансовые организации. Отбор в реестр происходит по критериям, оценка на соответствие им проводится каждый год.
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Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную компанию) ищет разработчика дизайна интерьера бизнес-версии самолета МС-21. Это следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта – $1 млн, дата подачи заявок – до 30 мая 2018 г. Итоги конкурса подведут 22 июня. Сроки работы будут определяться на основании предложения победителя, указано в документации. Надо будет не только создать дизайн салона, но и контролировать его производство и сборку.
МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет. Его первый полет прошел в мае 2017 г., поставки должны начаться в конце 2018 г. VIP-версия МС-21 может появиться в 2022 г., рассказывал ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.
Иркутский авиазавод построил самолет МС-21
Корпорация «Иркут»
На Иркутском авиационном заводе построили второй опытный самолет МС-21-300, предназначенный для проведения летных испытаний
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Корпорация «Иркут»
Всего в летных испытаниях будет задействовано четыре самолета МС-21-300
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Корпорация «Иркут»
МС-21 (магистральный самолет XXI в.) разработала НПК «Иркут» (входит в ОАК), самолет востребованного среднемагистрального класса
3/9
Корпорация «Иркут»
В мае МС-21 совершил первый полет, сейчас идут летные испытания. Начало поставок запланировано на конец 2018 г.
4/9
Корпорация «Иркут»
«В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
В мае 2017 г. на МС-21 уже было получено 312 заказов, 175 из которых – твердые контракты с внесенной предоплатой, говорит представитель «Иркута». «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом этого самолета – компания заказала 50 МС-21
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Корпорация «Иркут»
Первый самолет «Аэрофлот» должен получить в I квартале 2020 г., поставка лизинговой партии должна завершиться в 2026 г.
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Корпорация «Иркут»
25 марта второй самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение. «При производстве нового самолета учтены результаты тестирования первой опытной машины», – говорится на сайте корпорации «Иркут»
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Корпорация «Иркут»
МС-21 — это первый российский ближне-среднемагистральный самолет, потенциальный конкурент самых распространенных на мировом и российском рынке моделей – Boeing 737 и Airbus 320/321
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Стоимость нефти марки WTI впервые с 4 декабря 2014 г. превысила $68 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.00 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,65% и составила $72,76 за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI к этому времени дорожали в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже на 2,09%, до $67,91 за баррель. В течение торговой сессии цена на майские фьючерсы WTI достигала $68,05 за баррель.
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Запрет на авиационный транзит через территорию России для авиакомпаний США противоречил бы международным обязательствам, однако тот или иной ответ на американские санкции в транспортной сфере будет подготовлен, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.
Сейчас рассматриваются различные контрмеры на новые санкции США, говорить о них на данном этапе преждевременно, однако ответ будет подготовлен и принят своевременно. Так Соколов ответил на вопрос о возможности запрета полетов над территорией России для американских авиакомпаний, передал «Интерфакс».
Говорить о запрете транзита не совсем правильно, поскольку это не соответствует международным обязательствам России и конвенциям, в том числе нормам Международной организации гражданской авиации, отметил Соколов. Но «адекватные меры» в транспортной отрасли прорабатываются, подчеркнул он.
Госдума подготовила законопроект об ответных санкциях против США. Среди прочего он наделяет правительство полномочиями остановить сотрудничество России и российских компаний в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли с США и компаниями с долей американского участия более 25%, а также повысить сборы за аэронавигационное обслуживание.
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Прокуратура в течение нескольких лет запрещала проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщает Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале.
Прокуратура Кемерова и Кемеровской области исключила из плановых проверок несколько предприятий малого и среднего бизнеса, в числе которых был владелец здания «Зимней вишни» – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщает СК. Уже допрошены прокурор Кемерова и его помощник, говорится в сообщении ведомства. Первый пояснил, что это было указание «вышестоящего руководства», уточняется там же.
СК не указывает имя допрошенного чиновника, но на сайте прокуратуры области указано, что прокурор города – Олег Заратовский.
На прошлой неделе СК сообщил, что в деле «Зимней вишни» есть чиновник, который препятствовал проверкам в торговом центре. Его имя и должность не назывались.
В свою очередь генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что нарушения требований безопасности в «Зимней вишне» допустили из-за того, что контролирующие органы прикрывались «надзорными каникулами». «В погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь "надзорными каникулами", не исполняли свои прямые обязанности», – отметил Чайка (цитата по «Интерфаксу»).
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, большая часть из них – дети. По этому делу уже арестованы восемь человек. Губернатор области Аман Тулеев подал в отставку. 28 марта в России был день общенационального траура.
Пожар в торгово-развлекательном комплексе в Кемерове
Максим Киселев / РИА Новости
Днем в воскресенье в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в центре Кемерова начался пожар
1/5
Максим Киселев / РИА Новости
Из-за пожара введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков
2/5
Максим Киселев / РИА Новости
По данным на 9.00 мск 26 марта, при пожаре погибли более 50 человек
3/5
Максим Киселев / РИА Новости
По словам главы МЧС России Владимира Пучкова, в горящем здании возникли угроза взрыва и «другие опасности»
4/5
Максим Киселев / РИА Новости
Из здания было эвакуировано более 100 человек, поисково-спасательная операция продолжается
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Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня 2018 г., заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Таким образом, голосование пройдет на год раньше запланированного срока.
О досрочных выборах турецкий лидер заявил после встречи с председателем оппозиционной националистической Партии национального движения (ПНД) Девлетом Бахчели.
«Мы сошлись во мнении о необходимости проведения досрочных выборов. Это решение принято, выборы назначены на 24 июня 2018 г. Высшая избирательная комиссия немедленно приступит к их подготовке», – уточнил президент Турции.
Эрдоган объяснил необходимость проведения досрочных выборов стремлением как можно скорее перейти на президентскую систему правления.
Бахчели ранее признал, что президентская система еще не устоялась. В связи с этим Турция не может ждать до очередных выборов, которые должны были состояться 3 ноября 2019 г. После этого голосования должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017 г. Ранее турецкие власти опровергали сообщения о досрочных выборах.
Сирийский художник нарисовал мировых лидеров в образе беженцев
Abdalla Al Omari
Абдалла аль-Омари родился в Дамаске, сейчас живет в Бельгии. Он решил нарисовать мировых лидеров в образе беженцев, так как убежден, что каждый человек и каждая страны уязвимы
1/11
Abdalla Al Omari
Президент России Владимир Путин
2/11
Abdalla Al Omari
Президент США Дональд Трамп
3/11
Abdalla Al Omari
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/11
Abdalla Al Omari
Президент Сирии Башар Асад
5/11
Abdalla Al Omari
Бывший премьер-министр Великобриттании Дэвид Кэмерон
6/11
Abdalla Al Omari
Бывшие президенты Франции Франсуа Олланд и Николя Саркози
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Следов химического вещества BZ в пробах по делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не обнаружено, говорится в докладе, подготовленном экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
В заявлении ОЗХО подчеркивается, что прекурсоры BZ содержались в контрольном образце, но не в пробах, взятых по делу о покушении на Скрипалей.
Ранее версию о том, что Скрипалей могли отравить веществом BZ, выдвинул министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накопления подобных химических соединений не осуществлялось», – приводил министр заключение швейцарской лаборатории.
Чиновника интересовало, почему ОЗХО не учла эту информацию в своем докладе. «Если, конечно, ОЗХО будет опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц, тогда было бы интересно послушать эти объяснения», – подчеркивал он.
Лаборатория, в которой изучались пробы с места отравления, отреагировала на слова министра иностранных дел России 15 апреля. «Только ОЗХО может комментировать это утверждение. Но мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун идентифицировала вещество "Новичок". Портон-Даун, как и Шпиц, – это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», – подчеркивалось в заявлении.
Скрипали были обнаружены 4 марта на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их госпитализировали в бессознательном состоянии в больницу с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Великобритания считает, что речь идет о веществе «Новичок», которое создавали в СССР. На этом основании Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
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PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
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Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года