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МГУ подтвердил сбой на спутнике «Ломоносов»

На спутнике «Ломоносов», который был выведен на орбиту во время первого в истории пуска с космодрома Восточный, произошел сбой в системе передачи научной информации. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в космической отрасли и подтвердил руководитель НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк.

«На спутнике "Ломоносов" появились сбои в системе передачи информации научных приборов, над выяснением и устранением которых в настоящее время работают специалисты МГУ и ВНИИЭМ по утвержденному плану-графику», – сказал Панасюк.

Ракета-носитель «Союз 2.1а» вывела спутник на орбиту 28 апреля 2016 г. Таким образом, штатно аппарат проработал два года и два месяца при заявленном сроке активного существования в три года.

«Ломоносов» занимается изучением транзиентных световых явлений верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы. Как рассказал Панасюк, за время работы спутника были получены уникальные результаты в области астрофизики и некоторых прикладных проблем, связанных с освоением космического пространства.

Например, с помощью «Ломоносова» был проведен первый в мире эксперимент по изучению космических лучей самых высоких энергий, существующих во Вселенной, рассказал Панасюк.

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