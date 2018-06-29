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SpaceX отправила на МКС робота с искусственным интеллектом

Компания Илона Маска SpaceX запустила в пятницу ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит 2,7 т груза на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Ракета стартовала с базы ВВС США в штате Флорида в 5.42 по местному времени (12.42 мск). Трансляция запуска велась на сайте SpaceX. Корабль достигнет МКС утром в понедельник.

Помимо продовольствия и научного оборудования Dragon доставит на станцию интерактивный мобильный помощник для исследователей космоса. Робот CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN, «Саймон») разработан европейским авиастроительным концерном Airbus совместно с Немецким центром авиации и космонавтики и корпорацией IBM.

Интерактивный помощник CIMON станет первой формой искусственного разума на МКС. По форме он близок к шару, на экране выводится схематическое изображение лица. Он сделан из металла и пластика с помощью 3D-печати. Диаметр робота составляет 32 см, вес – 5 кг.

Робот способен перемещаться в условиях невесомости с помощью вентиляторов и ультразвуковых сенсоров для определения места в пространстве. Он также способен распознавать человеческую речь и обучаться.

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