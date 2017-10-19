Зачем печатать гаечный ключ в космосе
На орбите появился 3D-принтер
Идеи создания «космических фабрик» давно витали в воздухе, но только недавно появились первые проекты, направленные, например, на производство в космосе искусственных органов или строительство инфраструктуры на Луне
1/8
Одна из многообещающих технологий – 3D-печать. Компания Made In Space установила на Международной космической станции (МКС) 3D-принтер и создала первый в мире космический гаечный ключ Kobalt с клипсой, чтобы не потерять его в невесомости
2/8
У производства сложных продуктов за пределами Земли могут быть технические и экономические преимущества. С помощью 3D-печати можно создавать то, что требуется на орбите, и значительно экономить время
3/8
3D-принтер работает путем выталкивания нагретого пластика, который слой за слоем создает трехмерные объекты
4/8
Также можно печатать изделия медицинского назначения
5/8
Европейское космическое агентство (ESA) разрабатывает способы производства строительных материалов на других планетах из местного сырья и минералов
6/8
ESA уже напечатало на 3D-принтере демонстрационный строительный блок весом 1,5 т
7/8
Блок создан из искусственной почвы на основе реальных образцов лунных пород
8/8
Самые популярные галереи