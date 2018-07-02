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SpaceX доставила на МКС робота, мороженое и сверхкрепкий кофе

Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Илона Маска после трехсуточного полета успешно сблизился с Международной космической станцией (МКС). Один из шести членов экипажа МКС - астронавт NASA Рики Арнольд - выполнил захват космического грузовика механической рукой-манипулятором Canadarm 2. Затем корабль был жестко пристыкован к модулю Harmony МКС.

Среди 2700 кг полезной нагрузки, доставленной на МКС, - созданный в Германском аэрокосмическом центре (DLR) робот-помощник Cimon с облачным искусственным интеллектом от IBM. Робот в форме сферы чуть крупнее футбольного мяча будет перемещаться по станции в трех измерениях и говорить с экипажем. Он будет служить «умной» базой данных во время научных экспериментов, а также моделью для изучения групповых взаимодействий людей с искусственным интеллектом в ограниченных группах.

Помимо робота и различного научного оборудования на борт доставлен «самый крепкий кофе в мире» под брендом Death Wish, немного свежих ягод и мороженое. «Под кофеином астронавты лучше работают», - пошутил руководитель программы МКС в NASA Кирк Ширман. Он уточнил, что разнообразная пища резко улучшает психологический климат в космосе, поскольку стандартное меню повторяется каждые 8-9 дней.

Грузовик Dragon, использованный в текущей миссии, уже побывал в космосе, как и первая ступень запустившей его ракеты Falcon 9 разработки SpaceX. Специалистам удалось подготовить эту ступень к повторному полету всего за 10 недель - это рекордно короткий срок, отметил представитель компании. К нынешнему моменту SpaceX успешно возвратила на Землю 25 первых ступеней и 14 из них запустила повторно.