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Греф рекомендовал не лениться при выборе паролей в интернете

Президент Сбербанка Герман Греф на Международном конгрессе по кибербезопасности (ICC) в Москве дал рекомендации по выбору паролей в интернете. По мнению Грефа, залог безопасности - регулярная смена достаточно длинных паролей и двухфакторная система аутентификации.

«Мои рекомендации: обязательно следить за паролями, регулярно их менять, не лениться, выбирать лучше двухступенчатую систему защиты, минимум шестизначные пароли и ни в коем случае не записывать эти пароли ни в какие электронные устройства. Ни в коем случае не использовать дни рождения своей жены, детей и так далее в качестве паролей, потому что эта информация хакерам абсолютно доступна», - сказал Греф журналистам.

Кибербезопасность остается ключевой проблемой российской экономики. В ходе форума Греф рассказал о хакерской атаке на Тюменский федеральный центр нейрохирургии, отключившей компьютерные системы во время ответственной операции. «Некая группировка разработала вирус под названием Purgen и начала шантажировать учреждения здравоохранения. Они не стесняются готовить специальный вирус, который будет поражать учреждения здравоохранения», - сообщил президент Сбербанка.

Выступавший на форуме президент России Владимир Путин оценил потери от кибератак в мире в 2017 г. в $1 трлн. Зампред Сбербанка Станислав Кузнецов говорил, что ущерб российской экономике в 2018 г. от кибермошенников может составить 1,1 трлн руб., мировой экономике - $1,5 трлн.