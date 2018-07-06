HTC зафиксировал самый большой спад продаж смартфонов за последние два года

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Тайваньский производитель смартфонов HTC зафиксировал самый большой спад продаж за последние два года, пишет Reuters. В июне продажи компании упали почти на 68% до $2,2 млрд. Производитель смартфонов продолжает терять клиентов на фоне растущей конкуренции со стороны Apple, Samsung и Xiaomi. Год назад продажи HTC в июне оценивались в $6,9 млрд.
Эксперты Reuters считают, что объем производства HTC в этом году будет на уровне менее 2 млн единиц устройств.
На прошлой неделе HTC заявил, что планирует сократить почти 25% сотрудников компании - около 1500 рабочих. Речь идет о сокращении сотрудников, занятых на производстве в Тайване.
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Бывший министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов задержан в Махачкале, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
По их информации, Ибрагимов задержан в собственном доме в столице республики после проведения у него обысков. Бывший чиновник задержан по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение медицинского оборудования.
Ибрагимов руководил региональным минздравом с февраля 2013 г. по апрель 2018 г.
В феврале этого года в Дагестане началась масштабная антикоррупционная операция федеральных силовиков. Были арестованы врио премьера республики Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также министр образования региона Шахабас Шахов. В минувшую среду ФСБ задержала первого вице-премьера Дагестана Рамазана Алиева.
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Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уволить министра иностранных дел Бориса Джонсона, если он откажется поддерживать одобренную правительством стратегию Brexit, пишет газета The Times.
По данным издания, премьер направила правящей Консервативной партии письмо, в котором ясно дала понять, что министры, не согласные с принятой стратегией, будут отправлены в отставку.
«Пока мы прорабатывали нашу позицию по Brexit, я позволяла коллегам по кабинету министров выражать свои индивидуальные взгляды, - цитирует газета Мэй. - Достижение согласия по этому вопросу означается, что коллективная ответственность теперь полностью восстановлена».
Британское правительство 6 июля одобрило план выхода страны из Европейского союза. Он предусматривает создание зоны свободной торговли с ЕС. Такой вариант отвечает интересам входящей в Соединенное королевство Северной Ирландии, которая ведет торговлю с Республикой Ирландия.
Формальный выход Великобритании из ЕС должен состояться 29 марта 2019 г., после чего до конца 2020 г. продлится переходный период.
Как британцы реагируют на официальный запуск Brexit
Emmanuel Dunand / AP
29 марта в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу (слева), вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ
1/10
OLI SCARFF / AFP
Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе. На фото акция сторонников членства в ЕС
2/10
Christopher Furlong / AP
28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора
3/10
Stefan Wermuth / Reuters
После доставки письма Тереза Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. На фото протестующий у здания парламента в Лондоне
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DANIEL SORABJI / AFP
Газетные передовицы: «Свобода» и «Сегодня Великобритания делает шаг в неизвестность»
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Matt Dunham / AP
Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования
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Thierry Monasse / AP
29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию на предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. На фото праздничный торт Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP)
7/10
OLI SCARFF / AFP
В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции
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Страны НАТО опасаются, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин на предстоящем саммите могут достичь договоренностей, которые не согласуются с интересами Североатлантического альянса. Об этом рассказал координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер, передает Reuters.
«В альянсе есть большие опасения относительно того, каких договоренностей могут достичь Трамп и Путин», - сказал Байер. Он отметил, что страны НАТО не участвовали в планировании будущей встречи двух президентов.
Аналогичное беспокойство у НАТО вызвали переговоры Трампа и с лидером КНДР Ким Чен Ыном, указал Байер. Руководитель Северной Кореи пообещал прекратить обогащение урана, но в действительности неизвестно, предпримет ли КНДР такие шаги, заключил Байер. «Только Трамп объявил этот саммит успешным», - подчеркнул Байер.
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Сборная Бельгии обыграла команду Бразилии в матче чемпионата мира по футболу со счетом 2:1. Игра состоялась на казанском стадионе «Казань-арена».
Теперь в полуфинале Бельгия сыграет с Францией. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее Елисейский дворец подтвердил информацию о том, что президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Петербург на матч полуфинала поддержать французскую сборную. Команда Франции вышла в полуфинал, победив сборную Уругвая в 1/4 финала со счетом 2:0.
Сочи затопило накануне матча Россия – Хорватия
vk.com/sochionline
В Сочи за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков, сообщили в Гидрометцентре. Подтопленными оказались два дорожных участка - на улице Гастелло и на федеральной трассе, которая является основной дорогой между Сочи и Адлерским районом, где проходят матчи чемпионата мира по футболу и живут многие болельщики. В районе подтопленных участков наблюдаются серьезные заторы. Как выглядят сейчас улицы города, смотрите в нашей фотогалерее
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ЕС собирается ввести пошлины на десятки популярных товаров производства США, в том числе на кетчуп, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Еврокомиссия готовит перечень, в который будут включены товары на 18 млрд евро. ЕС введет пошлины в качестве зеркального ответа на действия США - в частности, если Вашингтон «обложит европейские автомобили карательными налогами», то есть 20%-ной пошлиной, уточняет издание.
Помимо кетчупа в список ЕС будут включены мороженая рыба, изюм, сумки и лейкопластырь. В Брюсселе считают, что новые пошлины США могут нанести удар по европейской продукции стоимостью 58 млрд евро.
Ранее американский президент Дональд Трамп пообещал, что США введут пошлины на автомобили, поставляемые из стран ЕС, если Еврокомиссия (ЕК) не снимет торговые барьеры с американских автоконцернов. В ответ ЕК уведомила США, что в случае повышения пошлин на импорт автомобилей из ЕС примет зеркальные меры в отношении товаров США на $300 млрд.
В последние месяцы торговые отношения между США и ЕС обострились. В конце июня ЕС ввели 25% пошлины на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро. Такое решение союз принял в ответ на введение Вашингтоном с 1 июня пошлин на импорт европейской стали и алюминия.
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Туроператор из Санкт-Петербурга «Аврора БГ» приостановил деятельность. Об этом говорится в сообщении компании. «Начиная с 06.07.2018 г. наша компания прекращает продажу туристических услуг», - уточняется в пресс-релизе.
Компания обещала выполнить в полном объеме все обязательства, которые взяла на себя по договорам о реализации туристического продукта (проживание, авиабилеты, трансфер, медстраховка) по всем туристам, которые сейчас находятся на отдыхе в Болгарии и Черногории.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что представители компании пообещали в плановом режиме вывести всех клиентов, находящихся за границей, по истечении срока туров. Обратные билеты у всех туристов оплачены. «В настоящее время восемь «пакетных» туристов отдыхают в Болгарии, 24 человека – в Черногории и около 40 детей находятся на отдыхе в Болгарии», — отметили в АТОР.
По предварительным данным, из-за приостановки деятельности «Авроры БГ» на отдых по пакетным турам не смогут отправиться 182 человека: 122 человека в Болгарию и 60 человек в Черногорию, добавили в АТОР.
В конце июня «Аврора БГ» отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. За неделю до этого о приостановке деятельности объявил туроператор «Матрешка тур». «Аврора БГ» до апреля 2018 г. принадлежала тем же владельцам, что и «Матрешка тур», отмечает «Интерфакс». «Аврора БГ» была продана владельцами для того, чтобы выплатить клиентам «Матрешки тур» компенсации за отмененные туры. Источник «Интерфакса» рассказал, что фактически владелец компании при продаже не менялся, как и штат сотрудников.
Ответственность «Авроры БГ» перед туристами застрахована на 10 млн руб. в страховой компании «Якорь». Договор действителен до 13 июля этого года. У туроператора также заключен договор на 10 млн руб. с «ИНКОР страхованием».
Лучшие отели России по версии World Travel Awards
Евгений Егоров / Ведомости
Объявлены европейские победители ежегодной премии World Travel Awards, одной из главных международных наград в сфере туристического рынка. По условиям премии лучших выбирают по каждому континенту и в отдельных странах. «Ведомости» собрали победителей на локальном уровне. Лучшим отелем России назвали Lotte Hotel St. Petersburg, в прошлом году ставшего лучшим новым отелем Европы
1/9
«Астория»
Номинации в разных странах отличаются. В этом году лидеров российского гостиничного рынка определяли в 12 категориях. Лучшим отелем класса люкс второй год подряд признана санкт-петербургская «Астория»
2/9
Swissôtel Resort Kamelia
В категории пляжных курортов класса люкс победил Swissôtel Resort Kamelia в Сочи, сохранивший после перехода под бренд Swissotel историческое название, исторический главный корпус и оригинальный ландшафтный дизайн с каскадом водопадов
3/9
ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев / 197824
Лучшим бутик-отелем назвали московский Savoy
4/9
Radisson Royal Hotel
За резиденции наградили московский Radisson Royal Hotel. Апартаменты здесь стабильно пользуются спросом, хотя руководство не ставит себе задачи 100%-ной заполняемости - чтобы у гостей не терялось ощущение уникального продукта, рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный менеджер отеля Radisson Royal Штефан Кюр
5/9
Hotel National
Отелем-легендой в этом году назвали гостиницу «Националь». Это важное достижение: в прошлый раз награду World Travel Awards отель завоевывал в 2009 г.
6/9
Corinthia
Corinthia Hotel в Санкт-Петербурге выиграл в трех категориях - бизнес-отель, отель для конференций и лучший номер люкс
7/9
Swissotel Krasnye Holmy Moscow
Swissotel Krasnye Holmy Moscow подтвердил прошлогоднее звание лучшего бизнес-отеля класса люкс
8/9
Tigre de Cristal Resort & Casino
Лучшим курортом стал Tigre de Cristal Resort & Casino во Владивостоке. Это первая для курорта награда World Travel Awards
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Президент Франции Эммануэль Макрон 10 июля приедет в Санкт-Петербург на матч полуфинала чемпионата мира по футболу, передает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец. Одной из команд будет французская сборная. Команда Франции вышла в полуфинал, победив сборную Уругвая в 1/4 финала со счетом 2:0.
Соперником сборной Франции станет победитель матча Бельгия - Бразилия.
Макрон во время визита в Санкт-Петербург 25 мая говорил журналистам, что планирует вернуться в Россию и присутствовать на матче французской сборной, «если она успешно пройдет через четвертьфинальные матчи». 20 июня президент Франции заявил, что французская сборная имеет отличный потенциал и может выиграть чемпионат мира.
Граффити с изображением футболистов в российских городах
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением игрока сборной Бразилии по футболу Неймара на фасаде школы № 1 напротив отеля «Мираж», где разместятся футболисты перед матчем 1/4 финала ЧМ
1/10
Thanassis Stavrakis / AP
Граффити с изображением нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на стене дома в Казани
2/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Граффити «Ты просто космос, Стас» с портретом главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в Санкт-Петербурге
3/10
Максим Григорьев / ТАСС
Граффити с изображением вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева на рампе для экстремального спорта в Щелкове
4/10
Егор Алеев / ТАСС
Граффити с изображением португальского футболиста Роналду в Казани
5/10
Константин Чалабов / РИА Новости
Граффити футболиста Синдзи Кагавы (Япония) на бетонном заборе в Волгограде
6/10
Александр Рюмин / ТАСС
Граффити с изображением российских болельщиков в Москве
7/10
Ярослав Чингаев для Ведомостей
Граффити с изображением Лионеля Месси на фасаде жилого дома возле учебно-тренировочного центра ГУОР Бронницы в Московской области
8/10
Александр Кряжев / РИА Новости
Футбольная площадка в Петроградском районе Санкт-Петербурга
9/10
Виталий Тимкив / РИА Новости
Граффити с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса на стене дома в Краснодаре
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Суд в Махачкале арестовал племянника экс-главы Дагестана Асхабали Абдулатипова, возглавляющего ГКУ «Автохозяйство», и бывшего первого вице-премьера республики Рамазана Алиева. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ст. 285 УКР), передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Советский суд Махачкалы на два месяца арестовал Алиева и Абдулатипова», - уточнил источник.
В среду, 4 июля, в доме и кабинете Алиева сотрудники правоохранительных органов провели обыски. Бывшего вице-премьера после следственных действий задержали. Врио главы Дагестана Владимир Васильев в тот же день принял решение об увольнении Алиева.
Абдулатипов был главой Дагестана с сентября 2013 г. Осенью прошлого года президент Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. В конце июня «Коммерсантъ» писал, что Абдулатипова могут допросить в качестве свидетеля по делу о хищениях в республике. Он был во главе Дагестана в тот период, когда, по информации следствия, были совершены экономические преступления. Фигурантами по уголовному делу проходят врио председателя правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, врио его заместителей Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их обвиняют в хищении денег, выделенных из бюджета республики на реализацию социальных программ.
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Медиакомпания «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» исполнила требование Минюста о предоставлении финансовой информации в качестве СМИ-иноагента, передает «Интерфакс».
Компания исполнила обязанность после составления Минюстом протокола за непредоставление обязательной отчетности, пояснили в Минюсте.
Как отметило ведомство, ни одно из СМИ, признанных в России иноагентами, кроме «Радио Свобода», не предоставило Минюсту финансовую отчетность. Министерство пообещало к этим СМИ применить меры реагирования.
Ранее мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 руб. за непредоставление финансовой отчетности в качестве СМИ-иноагента. Компанию признали виновной в нарушении ст. 19.7.5-2 КоАП, говорила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
Радиостанция объяснила, что не смогла подать документы в срок, так как Минюст, несмотря на неоднократные запросы, не разъяснил порядок заполнения документов. При этом сам порядок отчетности для СМИ-иноагентов вступил в силу после истечения установленного законом срока подачи документов.
За что записывают в иностранные агенты
Greenpeace / ТАСС
Признать деятельность НКО политической можно за сбор подписей под обращением, размещенным на сайте организации. Например, межрегиональная благотворительная общественная организация «Сибирский экологический центр» опубликовала на сайте призывы в поддержку участников «Гринписа», задержанных в связи с акцией на российской буровой платформе «Приразломная»
1/15
Petr David Josek / AP
Причиной могут стать заявления о конфликте на юго-востоке Украины. Так, Сахаровский центр в марте 2014 г. опубликовал заявление, касающееся возможности ввода войск на территорию Украины
2/15
Илья Питалев / РИА Новости
Еще одна причина — одиночный пикет. Анна Пастухова провела одиночный пикет с плакатом «Вы отмечаете День Конституции? Я — да!». Поскольку она является руководителем межрегиональной общественной организации «Информационно-просветительский центр "Мемориал"», то орган юстиции посчитал, что, во-первых, это деятельность организации, а во-вторых, она политическая
3/15
Алексей Никольский / РИА Новости
Участие руководителей организации в общественных советах, общественных наблюдательных комиссиях. Павел Чиков — как частное лицо, а не председатель «Агоры», является членом президентского Совета по правам человека, что признали политической деятельностью
4/15
Bebeto Matthews / AP
Подготовка докладов ООН. Комитет против пыток в сотрудничестве с фондом «Общественный вердикт» подготовили доклад о пытках в России, обнародованный Французской ассоциацией АСАТ. Прокурор указал, что в докладе «дается негативная оценка действиям Российской Федерации по невыполнению в полном объеме рекомендаций Комитета ООН, тем самым дискредитируются правоохранительные органы государства в глазах международного сообщества»
5/15
Е. Разумный / Ведомости
Экспертное заключение для Конституционного суда может стать поводом для признания политической деятельности. Например, заключение для КС направлял Ресурсный правозащитный центр
6/15
Юрий Смитюк / ТАСС
Передача литературы в библиотеку. Архангельская региональная общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс» признана иностранным агентом, в том числе за передачу литературы в библиотеку
7/15
Владимир Астапкович / ТАСС
За хранение литературы. В офисе фонда «Голос Поволжья» были найдены книги «Возможны ли свободные выборы в России» и доклад «Путин. Коррупция»
8/15
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Возможная причина признания НКО иностранным агентом — участие в велопробеге. Темур Кобалия как представитель Молодежного центра консультации и тренинга в августе 2010 г. принял участие в велопробеге «Россия — Грузия: Владикавказ — Тбилиси»
9/15
А. Махонин / Ведомости
Критика власти и президента. Руководитель «Института развития прессы — Сибирь» Виктор Юкечев в интервью обвинял Владимира Путина «в попытке заморозить в России инакомыслие», говорилось в акте проверки Минюста
10/15
М. Стулов / Ведомости
Участие руководителя НКО в пресс-конференции. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев принял участие в пресс-конференции «Судьба НКО под вопросом»
11/15
Игорь Зарембо / РИА Новости
Природоохранная деятельность может быть приравнена к политической. Например, калининградская организация «Экозащита! — Женсовет» проводила мероприятия с целью противодействия строительству в Калининградской области Балтийской АЭС
12/15
Евгений Биятов / РИА Новости
Организация и оплата защиты обвиняемых по «болотному делу». Фонд «Общественный вердикт» оплачивал защиту обвиняемых по «болотному делу» Михаила Косенко и Федора Бахова
13/15
Е. Разумный / Ведомости
Публикация информации о деятельности НКО в СМИ. «Мемориал», «Агора» и другие НКО занимаются «политической деятельностью», потому что о них пишут журналисты
14/15
РИА Новости
Защита животных. Геблеровское экологическое общество разрабатывало рекомендации по организации общественной кампании, направленной на недопущение добычи полезных ископаемых в местах обитания редких видов животных (в том числе снежного барса) на Алтае, установил Минюст
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Пензенский областной суд подтвердил решение районного суда о взыскании с «АвтоВАЗа» в пользу местного жителя более 900 000 руб. за автомобиль «Лада-Гранта», который проржавел в период гарантийного срока, передает «РИА «Новости» со ссылкой на Октябрьский районный суд Пензы.
По материалам дела, истец в местном автосалоне в 2014 г. приобрел новую «Ладу-Гранту». Гарантийный срок на автомобиль был 36 месяцев или 100 000 км пробега. В июле 2016 г. на пороге машины начала отслаиваться краска. Официальный дилер признал дефект гарантийным и выполнил ремонт. Однако в апреле 2017 г. в том же месте снова отпала краска и проявилась ржавчина. После владелец машины потребовал от «АвтоВАЗа» вернуть ему деньги. Получив отказ, пензенец обратился в суд.
Районный суд, исследовав материалы дела и результаты экспертиз, удовлетворил иск. В пользу владельца машины суд взыскал 927 600 руб. Во время судебного процесса выяснилось, что в автомобиле истца имеется дефект лакокрасочного покрытия. Проблемы с краской неоднократно появлялись в период гарантии и являются существенными, признал суд.
Не согласившись с решением районного суда, «АвтоВАЗ» подал апелляцию. Однако суд оставил ее без удовлетворения, а решение – без изменения.
В суде представитель ответчика заявил, что владелец машины пропустил срок для замены товара, а недостаток является якобы несущественным. Представитель «АвтоВАЗа» назвал автовладельца недобросовестным, так как тот обратился с претензиями незадолго до истечения гарантийного срока без приложения необходимых документов.
«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta Cross
«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» подтвердил запуск в производство седана Lada Vesta с увеличенным дорожным просветом - Vesta Cross. Высокий седан станет четвертой моделью в семействе Vesta
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«АвтоВАЗ»
Серийный седан практически полностью повторяет концепт Vesta Cross, представленный на Московском Международном Автосалоне в 2016 года
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«АвтоВАЗ»
Отличия высокого седана от стандартного (на фото) - передний и задний бамперы, черные расширители колесных арок и молдинги
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«АвтоВАЗ»
Многие детали cross-седана унифицированы с высоким универсалом Vesta SW Cross. У версий совпадает клиренс - 203 мм (на 25 мм больше чем у простого седана), но общая высота cross-седана на 11 мм меньше из-за отсутствия рейлингов на крыше
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«АвтоВАЗ»
Отделка интерьера аналогична Vesta SW Cross - оранжевые или серые вставки на панелях дверей и приборной панели
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«АвтоВАЗ»
Для отделки салона используется сочетание ткани и искусственной кожи
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«АвтоВАЗ»
Седан с увеличенным дорожным просветом - достаточно редкий тип кузова. Из аналогов можно вспомнить только Volvo S60 Cross Country
7/9
«АвтоВАЗ»
Сейчас семейство Vesta — самая популярная модель российского производителя. На автозаводе в Ижевске выпускают три модели семейства - седан, универсал SW и его cross-версию
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«АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» пока не раскрывает сроки запуска в производство и начала продаж cross-версии седана
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Россия направила Греции новый запрос о выдаче россиянина Александра Винника для привлечения его к уголовной ответственности по новому уголовному делу о мошенничестве в сфере компьютерной информации (ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.6 УК), передает «РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру. Изначально в России против Винника было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере.
Винник весной этого года через своего представителя обратился в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной. Он признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. «По результатам проверки названных заявлений 21 мая было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере», — напоминает Генпрокуратура.
Надзорное ведомство 1 июня в отношении россиянина вынесло постановление о привлечении его к ответственности в качестве обвиняемого. Суд заочно санкционировал его арест.
Экстрадиции Винника также добиваются США и Франция. Сейчас он находится в афинской тюрьме. В июле 2017 г. его арестовали по запросу минюста США в связи с обвинением в отмывании $4 млрд на биткойнах. В Штатах Виннику грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере $500 000.
В свою очередь Франция в конце июня потребовала от Греции выдать Винника по обвинению в отмывании денег. «Запрос Франции подтверждает версию защиты относительно ценности Александра Винника как специалиста и человека, владеющего ценной информацией в сфере криптоиндустрии», – говорил адвокат обвиняемого. По его словам, Винник будет находиться в Греции, пока будет рассматриваться запрос Франции. «После этого французский запрос вступит в конфликт с американским и российским. Процедура будет длительной. Скорее всего, будут также первая инстанция и верховный суд», – объяснял адвокат. По его словам, другие страны также могут предъявить обвинения Виннику.
Кто разбогател на криптовалюте
Ripple
Forbes впервые составил список людей, которые разбогатели благодаря криптовалюте. Он опубликован на сайте издания. Журнал, оценивая состояния участников рейтинга, не называет точные суммы, а указывает лишь примерный диапазон. Список возглавил Крис Ларсен. Он известен как сооснователь Ripple - это криптовалютная платформа для платежных систем. По оценке Forbes, его состояние составляет от $7,5 млрд до $8 млрд
1/19
Richard Drew / AP
Сооснователь Ethereum Джозеф Любин начал свою карьеру в области робототехники. Сейчас его состояние оценивается от $1 млрд до $5 млрд
2/19
bitcoin.com
Директор криптобиржи Binance Чангпенг Жао занимает третью строчку с состоянием от $1,1 млрд до $2 млрд. При этом семь месяцев назад Binance еще не существовало
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Evan Agostini / Invision / AP
В список вошли братья-близнецы Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, которых The Telegraph называла первыми в мире биткойновыми миллиардерами. Братья известны тем, что судились с основателем Facebook Марком Цукербергом, утверждая, что он украл у них идею соцсети. В рейтинге Forbes братья занимают четвертое место. По оценке издания, их состояние составляет от $900 млн до $1,1 млрд
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Andy Kropa / Invision / AP /
Наследник крупного банковского бизнеса Мэтью Мэллон. Инвестировал в криптовалюты на раннем этапе. Теперь у него может быть от $900 млн до $1 млрд
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Michael Short / Bloomberg via Getty Images
Брайан Армстронг основал биржу Coinbase, у которой становится все больше клиентов, несмотря на достаточно большую плату «за вход» по брокерским меркам. Состояние Армстронга оценивается от $900 млн до $1 млрд
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Roy Rochlin / Getty Images
Сооснователь Bloq Мэттью Росзак участвовал в первых ICO, сейчас у него может быть от $900 млн – 1 млрд. «Мне очень везло», - говорит сам Росзак
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Ethan Lou / Reuters
Состояние сооснователя Ethereum Энтони Ди Иорио оценивается в $750 млн - 1 млрд. «Я сразу понял концепцию биткойна», - отмечает он
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Nils Petter Nilsson / Ombrello / Getty Images for The Sime Awards
Когда-то он был заядлым геймером, а потом построил одну из крупнейших торговых компаний с виртуальными активами - Internet Gaming Entertainment. Затем он заинтересовался криптовалютами. Теперь состояние Брока Пирса оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Rick Wilking / Reuters
Основатель Galaxy Digital Майкл Новограц попал в список миллиардеров Forbes в 2007 г. Инвестировать в криптовалюту он начал позже - в 2013 г. Сейчас его состояние оценивается от $700 млн до $1 млрд
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Matthias Balk / DPA / ТАСС
Брендан Блюмер разработал платформу блокчейнов EOS.IO. Его состояние оценивается в $600-700 млн
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Личный архив
Дэн Лаример раньше работал над оборонными проектами. Потом у него случился экзистенциальный кризис, как говорит он сам. «Я хотел перейти от работы над оружием разрушения к созданию систем, которые могли бы помочь обеспечить жизнь, свободу и собственность для человечества», - отмечает Лаример. Потом он участвовал в создании трех блокчейн-платформ. Его состояние оценивается от $600 млн до 700 млн
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David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images
В список также включен уроженец СССР Валерий Вавилов. Это сооснователь компании BitFury, одного из крупнейших мировых производителей «железа» для обработки операций на рынке криптовалют. В списке он занимает 13-е место. Forbes оценивает его состояние в $500-700 млн
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IOHK
Чарльз Хокинсон бросил консалтинг в 2013 г., чтобы запустить онлайн-школу о биткойнах. «Мои родители думали, что я сумасшедший», – говорит Хокинсон. «Все думали, что я сумасшедший, но я сказал: «Нет, нет, я все понял». Сейчас его состояние может достигать $600 млн
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ERIC PIERMONT / AFP
Брэд Гарлингхаус сейчас возглавляет Ripple. Его состояние оценивается от $400 млн до $500 млн
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Lucas Jackson / Reuters
Барри Силберт владеет Coindesk, а также инвестировал в Ripple и Coinbase. Forbes оценил его состояние от $400 млн до $500 млн
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Сергей Портер / Ведомости
24-летний Виталик Бутерин - уроженец России, но вырос в Канаде. Он изобрел криптовалюту Ethereum, которая занимает второе по популярности место в мире после биткойна. Состояние Бутерина может составлять $400-500 млн
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Danny Moloshok / Reuters
Венчурный капиталист Тим Дрейпер начал интересоваться криптовалютами задолго до их популярности. Сейчас его состояние может достигать $350–500 млн
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Сон Чжи-Хьюн занимает последнюю строчку в рейтинге. Его площадка Upbit стала крупнейшей в обмене криптовалютами в Южной Корее. Состояние предпринимателя оценивается от $350 млн до $500 млн