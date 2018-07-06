Технологии

Новости

HTC зафиксировал самый большой спад продаж смартфонов за последние два года

Тайваньский производитель смартфонов HTC зафиксировал самый большой спад продаж за последние два года, пишет Reuters. В июне продажи компании упали почти на 68% до $2,2 млрд. Производитель смартфонов продолжает терять клиентов на фоне растущей конкуренции со стороны Apple, Samsung и Xiaomi. Год назад продажи HTC в июне оценивались в $6,9 млрд.

Эксперты Reuters считают, что объем производства HTC в этом году будет на уровне менее 2 млн единиц устройств.

На прошлой неделе HTC заявил, что планирует сократить почти 25% сотрудников компании - около 1500 рабочих. Речь идет о сокращении сотрудников, занятых на производстве в Тайване.

Акции HTC с начала года упали в цене на 30%.