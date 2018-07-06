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«Радио Свобода» единственное отчиталось как СМИ – иностранный агент

Медиакомпания «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» исполнила требование Минюста о предоставлении финансовой информации в качестве СМИ-иноагента, передает «Интерфакс».

Компания исполнила обязанность после составления Минюстом протокола за непредоставление обязательной отчетности, пояснили в Минюсте.

Как отметило ведомство, ни одно из СМИ, признанных в России иноагентами, кроме «Радио Свобода», не предоставило Минюсту финансовую отчетность. Министерство пообещало к этим СМИ применить меры реагирования.

Ранее мировой суд оштрафовал «Радио Свобода» на 100 000 руб. за непредоставление финансовой отчетности в качестве СМИ-иноагента. Компанию признали виновной в нарушении ст. 19.7.5-2 КоАП, говорила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

Радиостанция объяснила, что не смогла подать документы в срок, так как Минюст, несмотря на неоднократные запросы, не разъяснил порядок заполнения документов. При этом сам порядок отчетности для СМИ-иноагентов вступил в силу после истечения установленного законом срока подачи документов.

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