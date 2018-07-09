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«Суперсемейка-2» стала самым кассовым мультфильмом в Северной Америке

Мультфильм «Суперсемейка-2» от студии Disney уже собрал в Северной Америке (США и Канада) $504 млн и стал самой кассовой анимационной картиной на этом рынке за всю историю, пишет Box Office Mojo. В России мультфильм собрал 797 млн руб. и с таким результатом не вошел даже в топ-10 анимационных картин по кассе.

В том числе благодаря «Суперсемейке-2» в июне кинотеатры Северной Америки собрали рекордную кассу, II квартал в целом тоже поставил рекорд. С начала года жители этого региона потратили на билеты в кино больше $6 млрд.

Во многом это заслуга студии Disney, пишет Box Office Mojo: у нее вышли такие хиты, как «Мстители: война бесконечности» ($672,6 млн сборов на домашнем рынке), «Черная пантера» ($699,8 млн) и упомянутая «Суперсемейка-2». На студию сейчас приходится 36% сборов на рынке Северной Америки.

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