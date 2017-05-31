«Пираты Карибского моря» остались качественным аттракционом

Статья опубликована в № 4332 от 31.05.2017 под заголовком: Мертвецы не говорят, но показывают

Для Джека Воробья (Джонни Депп) и гильотина – карусель WDSSPR

Пятый фильм про пиратов Карибского моря – хороший аттракцион. При ограблении сейфа случайно сносят дом. Корабль выплывает из бутылки. Джек Воробей катается на карусели с гильотиной.

В принципе, даже одной гильотины для праздника было бы достаточно. Это такое казнитьнельзяпомиловать без запятых и без пробелов, скороговоркой.

А рассказывают ли мертвецы сказки и есть ли у них сундук – дело десятое. «Пираты Карибского моря» – это йо-хо-хо. Смысл чертова колеса главным образом в том, что оно вертится.

Сюжет делает новый круг. В какой-то серии «Пиратов Карибского моря» мы уже видели юных влюбленных. Их играли Кира Найтли и Орландо Блум, тогда они были молоды. Прошли годы, у них вырос сын Генри (Брентон Туэйтс), теперь его очередь влюбляться и искать отца, который стал капитаном «Летучего голландца», заматерел, оброс ракушками и живет на дне морском.

Легенда в эпизоде В финальном фильме трилогии Гора Вербински в маленькой роли снялся гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс. В новой картине есть крохотный эпизод с почти неузнаваемым Полом Маккартни, который напутствует ведомого на казнь Джека Воробья, советуя ему, если приговорят к четвертованию, проситься к палачу, у которого «легкая рука».

Генри мечтает освободить его от заклятия с помощью трезубца Посейдона, за которым в пятой серии гоняются все персонажи. Точнее, все они гоняются за капитаном Джеком Воробьем, потому что только этот пьяный клоун в исполнении Джонни Деппа знает, где искать магический предмет. Кроме юного Генри за Джеком увязываются ученая сирота Карина (Кая Скоделарио), одноногий капитан Барбосса (Джеффри Раш) и мертвый капитан Салазар (Хавьер Бардем), которого хитроумный Воробей много лет назад заманил в Бермудский треугольник и оставил там разлагаться. Салазар и его команда – ходячие спецэффекты. В их телах больше дыр, чем плоти. Они умеют бегать по воде и спускают на Джека Воробья мертвых акул, от которых тот комически отмахивается веслом.

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Все это выглядит достаточно дико и весело, чтобы назвать норвежских режиссеров Йоахима Роннинга и Эспена Сандберга достойными продолжателями дела Гора Вербински, который снял первые три фильма франшизы (а в четвертом уступил место постановщику мюзиклов Робу Маршаллу).

Но оригинальные «Пираты Карибского моря» были все-таки больше чем хороший аттракцион. К финалу трилогии Вербински закрутил диснеевскую карусель в абсурдистском карнавале и отправил в психоделическое путешествие. В его видениях оживали древние сюжеты о скитаниях по морям. Его герои переходили границу миров, переворачивая корабль, чтобы закат стал восходом.

А в новых «Пиратах Карибского моря» много забавного, но нет ничего величественного. Хотя никто и не обещал. Мертвецы не рассказывают сказки – и мифы, стало быть, тоже не помнят.