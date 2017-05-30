Пятые «Пираты Карибского моря» стали новым лидером мирового проката

Фильм получил хорошую оценку А- по шкале CinemaScore от премьерной публики Кадр из фильма «Пираты Карибского моря»

В национальном прокате картина «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» собрала $62 млн за три дня и $76,6 млн за весь длинный уикенд Дня поминовения, который в США отмечают в последний понедельник мая. А в международном фильм принес $208,4 млн – это 12-й результат за всю историю. Самую большую дань «Пиратам» отдали в Китае – $67,8 млн. Но рекорд стартовых сборов «Мертвецы» установили в России, где прежде еще ни один фильм не приносил $18,6 млн в первый уикенд. Мы с большим отрывом опережаем Южную Корею ($11,6 млн), Францию ($9,3 млн), Германию ($8,4 млн), Мексику ($6,9 млн) и Великобританию ($6,3 млн). Возвращаясь в Северную Америку, надо отметить, что с новыми «Пиратами Карибского моря» Disney перешагнул отметку в $1 млрд в 2017 г. – это случилось в пятницу. Но собственный рекорд компания не побила – в прошлом году она добежала до той же цифры в начале мая.

Фильм получил хорошую оценку А- по шкале CinemaScore от премьерной публики, в которой преобладали мужчины (53%) и зрители старше 25 лет (63%).

Вторая новинка недели – «Спасатели Малибу» – заняла 3-е место, пропустив вперед диснеевских «Стражей Галактики» (которые в прокате уже месяц). Комедийный боевик с Дуэйном Джонсоном, Заком Эфроном и довольно жестким возрастным рейтингом R (зрители до 17 лет только в сопровождении взрослых) принес $18,1 млн за три дня и $22 млн за весь праздничный уикенд. Зрительская оценка – неплохая В+ CinemaScore, в аудитории преобладают женщины (52%), и их можно понять: у исполнителей главных ролей отличные фигуры, а могучий Дуэйн Джонсон в последнее время проявил себя как первоклассный комик – не хуже Джонни Деппа в изрядно поистрепавшейся роли Джека Воробья.

По материалам boxofficemojo.com